Criança de 11 anos e sete adolescentes são flagrados com armas em escola de Salvador

Uma criança de apenas 11 anos e outros sete adolescentes foram flagrados portando armas brancas em uma unidade de ensino de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na tarde desta quinta-feira (11).

Após o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) receber a informação via 190, as equipes da Operação Ronda Escolar e da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) seguiram para o colégio. Os materiais foram encontrados com os estudantes em diferentes salas da escola.

A criança foi apreendida e encaminhada para o Conselho Tutelar. Os adolescentes seguiram até a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

A major Maria Soledad, comandante da Ronda Escolar, chamou toda a comunidade para atuar junto na proteção das escolas e das crianças. "Acredito que este deve ser um esforço conjunto, com a participação dos pais, da comunidade escolar e de toda a sociedade", frisou.