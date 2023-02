Criança é ferida durante operação policial no Arenoso

Uma criança foi ferida durante uma operação policial, no bairro do Arenoso. O caso aconteceu durante uma troca de tiros entre policiais da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Central e suspeitos, na tarde de segunda-feira (6).

Segundo informações da Polícia Militar, durante rondas, os policiais receberam a informação de que havia homens armados no local. Houve confronto na região. Após o tiroteio, um homem procurou a polícia para informar que a filha havia sido ferida por estilhaços.

Os policiais foram até a casa da criança e a socorreram para o Hospital Roberto Santos. Durante as buscas, um dos suspeitos foi identificado e detido. Segundo a polícia, com ele foram encontrados 66 pinos de cocaína, 26 papelotes de maconha, um revólver 38, duas munições de 38 intactas, três munições de 38 deflagradas, um aparelho celular e R$ 435.

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.

Após a ocorrência, moradores da região fizeram uma manifestação na Rua Manoel Rufino e fecharam a via. Após negociações com a polícia, os moradores liberaram a via. O policiamento foi intensificado na região.