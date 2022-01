Criança emociona ao falar de solidão na pandemia: 'Não tinha amigos. Se vacinem'

O depoimento de uma menina de 10 anos emocionou nesta terça-feira (18). A criança falou em entrevista à RPC, afiliada da Globo no Paraná, e foi às lágrimas ao contar como foi sua experiência na pandemia, destacando a solidão de não frequentar a escola presencialmente. Ela ainda fez um apelo para que todos se vacinem.

"Nesses últimos dois anos eu não voltei pra escola, nem quando tinha voltado para ao presencial. E nesses últimos anos eu acabei ficando muito sozinha, não tinha amigos", diz a pequena Olga Damas, de Londrina. "Eu sei que quando eu tomar a segunda dose, até a terceira, eu sei que eu vou voltar para a escola e eu vou fazer novos amigos, e eu vou ser mais feliz. Por favor, se vacinem", pede.

Ela complementou pedindo que as pessoas pensem na coletividade e nas crianças. "Não pensem só em vocês. Pensem em todas as crianças que estão nesse mundo porque elas precisam da ajuda de vocês, se vocês não se vacinarem, a gente vai sofrer mais do que vocês, por favor", reforçou.