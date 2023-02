Crianças de Uganda que viralizaram fazem coreografia de Zona de Perigo

O grupo de crianças de Uganda, que já reúne 176 mil fãs de suas dancinhas no Instagram, publicou um vídeo com a coreografia de "Zona de Perigo", hit do cantor Léo Santana para o Carnaval de 2023.

Nos comentários, o artista reagiu a publicação e revelou ser fã do grupo.

"Ahhhh não, emocionei sabia? Sou fã deles... Vejo diversos vídeos deles", disse o cantor.

A coreógrafa e dançarina Edilene Alves, responsável pela criação dos passinhos da equipe de Léo Santana, também reagiu ao vídeo.

"My coreografyyyyy. Love you", comentou.

Veja:

Famosos aderem à dancinha

"Zona de Perigo" viralizou nas redes sociais com a ajuda da coreografia, copiada por famosos como Neymar, Claudia Leitte, Jojo Toddynho e Paulo André.

Foi assim que Léo Santana conseguiu alcançar o topo do ranking das músicas mais ouvidas do Spotify Brasil, e também conseguiu um lugar nas mais ouvidas do Spotiy Global.

Lançada no final do ano passado, "Zona de Perigo" acumula mais de 2,1 milhões de reproduções na plataforma e desponta na posição 30 do ranking global da plataforma. No YouTube, o clipe, gravado durante o ensaio de verão Baile da Santinha, em Salvador, acumula mais de 11 milhões de visualizações.

