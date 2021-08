Crianças nascidas na pandemia têm QI menor, revela estudo

Crianças nascidas durante a pandemia têm QI menor, aponta um estudo publicado na plataforma medRxiv por pesquisadores do Departamento de Pediatria da Warren Alpert Medical School, da Brown University, Estados Unidos. A pesquisa afirma que crianças nascidas durante a pandemia do novo coronavírus têm habilidades motoras, verbais e, principalmente, cognitivas inferiores quando comparadas com os bebês nascidos antes da quarentena. As informações são da revista Istoé.

Para provar essa afirmação, os profissionais reuniram 672 crianças em testes projetados para avaliar o desenvolvimento cognitivo. O resultado mostrou pontuações particularmente baixas. O QI médio de uma criança pequena, na última década, variava em torno de 100, porém, o QI daquelas que vieram ao mundo durante a crise, caiu para 78.

Principal autor da análise, Sean Deoni explica que a queda não é sutil e “não existe sem problemas cognitivos importantes, até mesmo graves", apesar de as crianças que participaram do estudo não terem apresentado problemas de desenvolvimento. A principal razão para a queda de QI é a falta de estímulo, explica, já que os adultos estão interagindo menos com o universo infantil, enquanto sofrem com fadiga e estresse.

Mesmo sendo difícil afirmar se as conclusões obtidas no estudo de 11 de agosto terão um impacto a longo prazo, a expectativa é que esses estímulos voltem a crescer nas crianças à medida em que a situação se normalize.