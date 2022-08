Crianças se jogam no chão de creche para fugir de balas perdidas em Salvador

Foto: Reprodução

Os alunos da creche Dália Menezes, no Nordeste de Amaralina, tiveram que se jogar no chão para se protegerem dos tiroteios que aconteceram na manhã desta segunda-feira (15) no entorno do colégio. A unidade atende crianças entre 2 e 5 anos.

Em nota, a secretaria municipal de Educação informou que as aulas na creche foram suspensas por conta da insegurança na região. Nenhuma criança ficou ferida.

As balas, no entanto, atingiram uma igreja evangélica da região, a Nova Geração Peniel. A porta de vidro do templo foi destruída.

"Eu quero que a polícia respeite essa comunidade. Eu sou pastor evangélico, e estou colocando minha cara porque quero justiça. Seu governador, cuidado, porque aqui moram pessoas de bem", disse o Pastor Armando em entrevista à TV Bahia.

O CORREIO procurou a Polícia Militar da Bahia, que não se posicionou, até o momento, sobre os constantes tiroteios na região.