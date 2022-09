Cristina Calumby é homenageada durante almoço em restaurante em Ondina

Aniversariante da última quinta-feira (01), a arquiteta Cristina Calumby foi homenageada pelas amigas com almoço, nesta terça-feira (06), no restaurante Alfredo'Ro, localizado no bairro de Ondina, em Salvador.

Estiveram presentes Rosário Magalhães, Renata de Magalhães Correia, Alana Tinoco, Rosani Romano, Livia Correia Tourinho, Simone Suzart, Renata Andrade, Sandy Najar e Luciana Cerqueira, entre outras.Cristina é considerada uma das melhores arquitetas da Bahia, e também uma das mais discretas. Tem como traço particular o cultivo das amizades antigas, e das novas, que sempre acolhe com carinho e proteção.

