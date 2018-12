Culinária Musical estreia casa nova com Partido Afro e Carla Gentil

O Culinária Musical, evento que mensalmente movimenta a cidade com arte e gastronomia, ganha um novo endereço no Centro Histórico. O evento, que vinha sendo realizado no Santo Antônio Além do Carmo, migra agora para o restaurante Jardim das Delícias, no Pelourinho. Neste sábado (8), a festa fica por conta do grupo Partido Afro, com participação de Carla Gentil e desfile da grife Nega Negona.

(Foto: Lucas Seixas/ Divulgação)

O novo endereço fica localizado na rua João de Deus, nº 12, e o evento acontede das 12h às 17h .A entrada custa R$15 (em espécie) e o prato individual R$30 (em espécie e no débito). Para arrematar o feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia, o afrochef Jorge Whashington irá fazer uma anduzada.

O samba, como sempre, tem espaço garantido na grade do Culinária Musical com o Partido Afro. Idealizado, em 2011, o grupo traz inovação com repertório autoral aliado a releituras de composições dos blocos tradicionais afro, afoxé e de índio do carnaval. Nitorê Akadã – atriz e dançarina do Ilê Aiyê– e Mário Art – cantor de samba-duro e compositor e músico do Ilê Aiyê–trazem a formação cultural no DNA. Nitorê é filha de Neguinho do Samba, criador do samba-reggae e Mário é filho de Alírio Tumbaiê, autor de “Reggae do Olodum (Toda Negrada)”, primeira música campeã do Festival de Música e Arte do Ololdum (Femadum).

Para completar a roda de samba, o Culinária vai contar com Carla Gentil que é sobrinha do cantor e compositor Ederaldo Gentil. Apesar do DNA musical, a artista começou a carreira por influência de Carlos Batatinha, filho do também sambista Batatinha. No repertório ela traz nomes como Clara Nunes, Edil Pacheco, Batatinha, além das canções que fizeram sucesso com seu tio.

Serviço

O quê: Culinária Musical

Quando: 8 de dezembro de 2018, das 12h às 17h

Onde: Restaurante Jardim das Delícias, rua João de Deus, nº 12, Pelourinho

Quanto: R$15 (entrada em espécie) e prato R$ 30 (em espécie e no cartão de débito)

Atrações: Partido Afro, participação de Carla Gentil e desfile da grife Nega Negona

Cardápio: Anduzada