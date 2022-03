Dado confirma Dinei entre os titulares e Vitória está pronto para o Doce Mel

O Vitória vai entrar em campo com novidades diante do Doce Mel, quarta-feira (9), às 19h15, quando as duas equipes se enfrentarão no encerramento da 7ª rodada do Campeonato Baiano. A principal delas estará no ataque. Recuperado de uma cirurgia no joelho, Dinei vai reestrear com a camisa vermelha e preta no estádio Barbosão, em Cruz das Almas.

A confirmação foi feita pelo técnico Dado Cavalcanti durante entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (8). "Dinei está relacionado, ele vai para o jogo. Existe uma boa perspectiva de iniciar a partida", afirmou o comandante rubro-negro. "A gente sabe que não estará 100% de sua forma física, mas o mais importante é que ele está clinicamente curado e funcionalmente recuperado. A única questão é a parte física, mas, com certeza, o torcedor do Vitória vai ver o Dinei nesse jogo", completou.

Quem também estará em campo é o volante Alan Santos. Ele vai substituir Eduardo, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

"Com a ausência de Eduardo, faço uma troca simples. Vai jogar o Alan Santos, que já é da posição. Entendo que compromete menos que fazer alguma mudança estrutural. É uma condição para tentar manter o desenho que temos utilizado, para, na repetição, a gente ganhar mais confiança. Entendo que precisamos jogar mais do que foi contra o Castanhal, e esse é nosso plano para quarta-feira", disse Dado Cavalcanti.

A última vez que o Vitória entrou em campo foi na quinta-feira (3) passada, quando empatou em 1x1 com o Castanhal, em Belém, no Pará, e usou a vantagem para garantir vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Agora, o rubro-negro volta as atenções para o estadual.

O Vitória depende apenas das próprias forças para voltar ao G4 do Campeonato Baiano. O Leão tem nove pontos, ocupa a 5ª posição e pode chegar até à 3ª se vencer o Doce Mel. Só o triunfo interessa. O empate mantém o time de Dado Cavalcanti estagnado na 5ª posição.

O técnico relacionou 23 jogadores para a partida e eles já iniciaram a concentração na Toca do Leão. A delegação rubro-negra viajará para Cruz das Almas na tarde de quarta-feira, dia do jogo.