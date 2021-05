Dançarina Juju Tempestade é morta a tiros na porta de casa em Feira

Uma mulher de 24 anos foi morta a tiros, no início da tarde desta quinta-feira (13), em Feira de Santana. A dançarina e graduada em Pedagogia Juciene Sampaio Bastos, conhecida como Juju Tempestade, foi atingida por cerca de 10 tiros na porta de casa, na Travessa Artur Assis, no bairro Baraúnas. O crime aconteceu por volta das 13h30. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a dançarina não resistiu.



De acordo com as informações preliminares passadas pela Polícia Civil, o autor dos disparos estava em uma motocicleta e fugiu após atirar. Não há informações sobre a identidade do criminoso e a motivação do crime. A Polícia Civil está investigando o caso.

Os investigadores da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana recolheram imagens de câmeras de segurança do local do crime. No vídeo, divulgado pela TV Bahia, um homem em uma moto passa pela frente da casa da vítima e para mais a frente. Em seguida, a mulher sai de dentro de casa e o suspeito se aproxima dela.

Juciene Sampaio Bastos então encontra o suspeito, ele desce da moto, fica de costas para ela e, quando vira, efetua os disparos. Logo em seguida, ele sobe na moto e foge.

Juju Tempestade, também conhecida como Senhora Tempestade, era influenciadora digital e possuía quase 22 mil seguidores em uma de suas redes sociais.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana.