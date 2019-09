Dani Alves 'invade' reportagem para se desculpar com imprensa; veja

Daniel Alves protagonizou uma pequena surpresa para a equipe do SporTV, canal do Grupo Globo, que fazia uma gravação no Centro de Treinamento do São Paulo no início da tarde desta terça-feira (17). O baiano apareceu atrás do repórter Felipe Diniz de mansinho, sem que o jornalista percebesse.

Enquanto isso, o repórter cinematográfico Emanuel Das Ros fazia as imagens naturalmente. Daniel ficou bem perto de Felipe Diniz, que, então, percebeu a aproximação. Foi aí que o capitão da seleção brasileira brincou: "vim fazer as pazes", e arrancou o riso da equipe.

Todo mundo tem um amigo zoeiro como o Daniel Alves! #SelecaoSporTV pic.twitter.com/RrnsEtMj3D — SporTV (@SporTV) September 17, 2019

O 'pedido de desculpas' de Daniel Alves aconteceu porque, após o empate contra o CSA em 1x1 no último domingo (17), o jogador afirmou que é difícil construir algo no futebol brasileiro porque a imprensa sempre atua para "desestabilizar qualquer situação" enquanto alegava que o São Paulo ainda está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

"Temos que ser bastante serenos na maioria dos momentos, se não a gente entra em situações que não nos beneficia. A maioria da imprensa nunca jogou futebol, então ela sempre gera desconforto dentro do clube, como está gerando", afirmou Dani Alves, que atuou como meia contra os alagoanos.

Com 32 pontos o São Paulo é o sexto colocado no Campeonato Brasileiro - 10 a menos que o líder, Flamengo, que somou 42. O próximo compromisso do tricolor paulista é fora de casa contra o Botafogo, no sábado (21), às 11h.