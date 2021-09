Daniel Alves revela mágoa com ídolo Zeca Pagodinho: 'Decepção'

Daniel Alves é o maior campeão da história do futebol. Ao todo, o lateral tem 42 títulos na carreira, cinco deles com a camisa da Seleção Brasileira. Também acumula campanhas vitoriosas em todos os clubes por onde passou: Bahia (Copa do Nordeste de 2002), Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain e São Paulo. Mas, por pouco, a história seria outra.

Em entrevista ao Flow Sport Club, o baiano disse que ser jogador não era exatamente o seu maior sonho de infância. Antes de o esporte entrar definitivamente em sua vida, Daniel Ales queria seguir uma carreira bem diferente: na música. Mas acabou escolhendo o futebol por causa de seu pai.

"Minha vida sempre foi a música, minha alma é música. O futebol virou um sonho meu porque era um sonho de uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é o meu pai", disse.

"Eu comprei o sonho dele, mas não estava nem aí com o futebol, queria ser músico. Queria fazer acontecer na música. Mas já sabia que iria ser f* [como jogador]", completou.

O maior ídolo de Daniel Alves na música é Zeca Pagodinho. E, curiosamente, o jogador tem uma história de mágoa com o artista. "Uma das maiores decepções da minha vida foi justamente o Zeca", afirmou o baiano, em tom de brincadeira, antes de detalhar o que se passou entre eles.

"Eu saí da Bahia e tinha show do Zeca no Rio. Eu era muito fã do Zeca, sentei lá na frente, já era o Daniel Alves. Esperei o show acabar para poder ir no camarim tirar uma foto com ele. Estava com os filhos dele, conversando, todos gente boa. E depois o pessoal falou pra ele: 'Zeca, o Dani Alves quer tirar uma foto contigo'. E ele fez: 'ah, beleza, pera aí' [três vezes]. Estava conversando com os caras", lembrou.

"Aí tirei foto com o Zeca: eu amarradão abraçado com ele e ele tirou foto assim [não olhando para a foto e preocupado com outras coisas]. Eu nem dormi direito essa noite. Minha esposa perguntou se eu estava bem no táxi. Fui dormir, aí pensava: 'putz, Zeca Pagodinho...'. Me traumatizou", seguiu.

O jogo, porém, virou após Daniel Alves começar a namorar com a atriz Thaissa Carvalho. O relacionamento durou dois anos e acabou em 2014.

"Ela era como uma filha dele. E ela falou isso [a história] para ele. Ele falou: 'p.. que pariu! Traz ele aqui'. E eu brinquei: 'agora não, está empatado!'. Agora a gente já pode encontrar", finalizou.