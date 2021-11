Daniel Alves terá o menor salário do time na volta ao Barcelona

Após polêmica envolvendo a rescisão contratual entre Daniel Alves e São Paulo, onde foi fechado um acordo de R$ 24 milhões em pagamentos parcelados de salários, o lateral brasileiro foi apresentado como novo reforço do Barcelona e, para a surpresa de muitos, o jogador aceitou receber o menor salário do elenco para confirmar seu retorno à Espanha. Segundo o jornal catalão Sport, Daniel receberá 42,5 mil euros (R$ 265 mil) pelo seu contrato de seis meses.

O valor definido entre o lateral e o clube cumpre uma regra imposta pela La Liga que estabelece um valor mínimo que um jogador deve receber por temporada para atuar no campeonato. O piso é de 85 mil euros (R$ 531 mil), mas como o brasileiro só jogará meia temporada no Barça, ele vai receber 50% desse valor. Caso cumpra mets e conquistes títulos, o clube catalão pagará um bônus para Daniel Alves.



Em efeito de comparação, no São Paulo, onde o jogador chegou com status de estrela do elenco, o lateral recebia algo em torno R$ 1,5 milhão mensais.



Após as bases salarias definidas e com a aprovação do atleta nos exames médicos realizados nesta segunda (15), o velho conhecido do Barcelona já está disponível para treinar com o elenco comandado por Xavi. A apresentação oficial do jogador de 38 anos está marcada para quarta-feira.



O brasileiro chegou ao Hospital de Barcelona brincando com a imprensa: "Estavam com saudades? Eu sempre surpreendo", comentou Após duas horas de exames, o jogador de 38 anos deixou o hospital dizendo que será "jovem para sempre". Poucos minutos após o fim das avaliações médicas, o clube catalão anunciou oficialmente que a apresentação de Daniel Alves ocorrerá no Camp Nou, estádio do clube, em evento aberto aos torcedores. Nas redes sociais, um vídeo do jogador realizando os exames também foi publicado.



O jogador voltará a vestir a camisa do Barcelona cinco anos após a sua despedida. Sem clube desde setembro após a conturbada saída do São Paulo, o lateral-direito teve a aprovação de Xavi Hernández para assinar com o Barça e vai receber um salário condizente com a situação financeira do clube catalão.



Como ele não poderá ser inscrito até a abertura do mercado de transferências de inverno, a reestreia só poderá acontecer a partir do fim de semana de 2 de janeiro, na partida contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol.