Daniel Cady e Marcelo Sangalo acompanham triunfo do Bahia na Arena Fonte Nova

Ivete Sangalo pode ser uma torcedora ilustre do Vitória, mas o marido e o filho mais velho da cantora foram dar sorte ao Bahia, time rival da artista. O nutricionsita Daniel Cady e o filho mais velho do casal, Marcelo Sangalo, acompanharam o triunfo do Bahia sobre o Confiança, pela sexta rodada da Copa do Nordeste, por 1x0, na tarde deste sábado (7).

Com camisa tricolor e tudo, Marcelo assistiu à partida ao lado do pai, de um dos camarotes da Arena Fonte Nova. A dupla foi flagrada no estádio pelo colunista do CORREIO, Osmar Marrom Martins, que foi lá contar uma história para Marcelinho.

Segundo Marrom, ele próprio já havia avisado a Ivete Sangalo que Marcelo torceria para o Bahia:

"Ivete disse: 'Nada, vai ser Vitória!'. E Daniel também brincou: 'Ele vai ser Bahia, Marrom!", conta o colunista, que fez a previsão logo que Marcelo nasceu.

Neste sábado, ao ouvir a história, o próprio Marcelo garantiu que as irmãs, as gêmeas Marina e Helena, de 2 anos, também serão tricolores.