Daniela Mercury lança música com a mulher no Dia dos Namorados

A cantora Daniela Mercury vai lançar uma música gravada com a esposa, Malu Verçosa Mercury, em celebração ao mês do orgulho LGBTI, junho.

A canção é uma balada romântica composta por Marcelo Quintanilha. Batizada de "Duas Leoas", faz referência ao signo das duas. A música e o clipe serão lançados juntos no Dia dos Namorados (12).

Daniela participa deste sábado do SóTocaPop e nos bastidores falou um pouco sobre sua relação com a internet. "A internet é uma revolução extraordinária. Esse negócio de a gente estar mais próximo das pessoas também. Antes da internet, eu queria ouvir o que as pessoas achavam do show e hoje tenho esse diálogo. Para os haters, eu educo ou dou amor. Explico, converso, e quando não dá, bloqueio", falou a cantora, respondendo a pergunta de Simone e Simaria.

Foto: Reprodução

Ela falou também sobre o apelido de Rainha do Axé. "Ganhei esse título por ser a primeira mulher a segurar um trio grande em Salvador, a primeira mulher a abrir portas no Brasil para o gênero. Me sinto extremamente lisonjeada e com muita responsabilidade por isso."

A banda Melim aproveitou a oportunidade para dizer que quer participar do Carnaval. "Já convidei vocês para irem para o meu trio! Vejam se vocês aguentam. É malhação, fazer exercícios, cantar horas seguidas. Vamos curtir? É uma pressão enorme pra gente que está lá em cima", diz.