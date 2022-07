Daniella Perez: onde estão assassinos Guilherme de Pádua e Paula Thomaz hoje?

A morte de Daniella Perez, que completou 30 anos e está sendo relembrada pela nova série documental na HBO Max, fez os condenados Guilherme de Pádua e Paula Thomaz voltarem aos holofotes.

Embora "Pacto Brutal" não mostre depoimentos dos assassinos, a produção esmiuça outros detalhes do caso em cinco episódios

Fora da cadeia, veja onde estão e o que fazem hoje:

Guilherme de Pádua

Reprodução/Redes sociais

Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de prisão, em um julgamento que aconteceu cinco anos após o crime. No entanto, permaneceu na cadeia apenas por sete, e recebeu liberdade condicional.

Hoje, ele é pastor de uma igreja evangélica de Belo Horizonte e mantém um perfil privado com 34 mil seguidores no Instagram.

Em 2021, deletou as redes e, quando retomou as contas, explicou os motivos de ter deletado em um vídeo no Youtube: "Fiz isso para atender a um pedido de um pastor que me aconselha e me orienta. A minha vida já envolve muitas dificuldades. Era um período difícil para se comunicar na internet", afirmou.

"No imaginário das pessoas, poderiam pensar que eu estava fazendo algo errado".

"Eu sei do meu passado, nada vai apagar ou corrigir. Hoje, todas as minhas forças estão dedicadas a fazer algo que tenha sentido positivo ou benéfico", concluiu.

O ex-ator é casado com a maquiadora Juliana Lacerda. Recentemente, ela compartilhou um vídeo nas redes sociais afirmando que Guilherme de Pádua não foi o autor do crime.

Paula Thomaz

Já a ex-mulher de Pádua foi condenada a 18 anos e seis meses de prisão por ser considerada cúmplice. Ela estava grávida na época em que o crime aconteceu.

Passou, no entanto, seis anos presa e passou a cumprir a pena em regime semiaberto. Depois, alterou o sobrenome para Nogueira Peixoto e se formou em Direito, segundo o colunista Paulo Sampaio, de UOL TAB.

Agora, é casada com o advogado Sérgio Rodrigues Peixoto, teve mais uma filha e mora no Rio.

Recentemente, o Notícias da TV divulgou que a Justiça do Rio de Janeiro determinou que Paula Thomaz e Guilherme de Pádua paguem uma indenização de R$ 480 mil para a Gloria Perez, mãe de Daniella. Paulo e o marido tentam reverter a decisão alegando falta de recursos.