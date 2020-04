Datafolha: 64% dos brasileiros são contrários à demissão de Mandetta

Pesquisa Datafolha retrata que 64% dos brasileiros desaprovam a demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. Para 36%, a ausência do ex-ministro na pasta irá piorar, enquanto para outros 32%, melhorar. Jair Bolsonaro demitiu Mandetta na quinta-feira (16) após semanas de desavenças entre o presidente e seu auxiliar em torno da diretriz das políticas públicas de combate à pandemia do novo coronavírus. O novo ministro é o oncologista Nelson Teich, que tomou posse nesta sexta (17).

De acordo com o levantamento da Folha, 23% dos entrevistados consideram o trabalho do presidente da República regular, praticamente a mesma marca obtida anteriormente, de 25%. Em termos de desaprovação e reprovação, os níveis apurados foram os seguintes: é mais reprovado por mulheres (41%), pelos mais ricos (acima de dez salários mínimos, 48%) e pelos mais instruídos (com curso superior, 46%).

Para 52%, Bolsonaro tem capacidade para continuar liderando o Brasil, enquanto 44% responderam que não. Os homens representam a maioria d (58%)as respostas favoráveis ao presidente.

Embora não seja comparável metodologicamente com levantamentos presenciais anteriores, o índice de apoio a Bolsonaro se assemelha ao verificado na população em geral, "o que tem determinado a atitude intransigente do presidente em relação às suas visões acerca da crise, contrárias à prática internacional no combate ao novo coronavírus", cita a reportagem da Folha.