DatathONS: Operador promove 2ª edição do hackathon de Dados Abertos

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) promove nos dias 6 e 7 de novembro, a segunda edição do DatathONS, a maratona de dados do Operador. Neste ano, serão formados dois desafios de Inteligência de dados – elementos hidráulicos-hidroenergéticos e informações pluviométricas. O Operador espera receber cerca de 200 participantes dentre desenvolvedores, engenheiros, designers e o público em geral que tenha interesse em dados, assim como nos ecossistemas de empreendedorismo e inovação.

Para realizar o desafio escolhido, as equipes multidisciplinares de 3 a 5 participantes deverão ter como base o novo Portal de Dados Abertos e escolher uma das temáticas dentro de ao menos um dataset. Desta forma, contribuir para a descoberta de uma solução tecnológica para apoiar na tomada de decisões operacionais.

Um dos principais incentivadores da maratona, Carlos Alexandre Prado, assistente da diretoria de TI, Relacionamento com os Agentes e Assuntos Regulatórios do ONS, comemora o sucesso da primeira edição e revela a expectativa para o segundo DatathONS. "Nosso maior objetivo é inserir o ONS ativamente em um ecossistema de inovação, capaz de nos apoiar nesse momento de tantos desafios e oportunidades, com o avanço da transição energética e da jornada digital", comenta.

A solução poderá ser composta de um painel de dados analíticos, ou um "notebook jupyter" da análise de todos os dados envolvidos ou mesmo de um modelo de machine learning. A avaliação será feita do dia 8 ao dia 10 de novembro por uma banca composta por 6 jurados que vão analisar as soluções propostas.

Lives

Duas lives estão programadas para entrar no clima da maratona de dados. A primeira será no próximo dia 3 de novembro sobre “A Evolução do ONS a partir das Capacidades Digitais em um contexto de Transição Energética", ministrada pelos diretores Marcelo Prais e Sinval Gama. A segunda live será o painel “Vamos falar de dados?”, que será realizado no dia 4 de novembro e ministrado pela equipe multidisciplinar: Hadassiana Creton (ONS), Christiane Osório (ONS) e Karlos Correia (AWS).

Inscrições

Os candidatos deverão se inscrever até o dia 4 de novembro, pelo site do DatathONS. Os três melhores trabalhos serão premiados. O melhor projeto presenteará com uma Echo Dot - Smart Speaker com Alexa, da Amazon, cada integrante do grupo; o segundo lugar com Treinamentos Oficiais AWS e o terceiro lugar 10 Horas de mentoring com AWS. A divulgação dos seis primeiros colocados e o encerramento serão realizados no dia 11 de novembro, das 10h às 13h, em Pitch virtual aberto ao público, onde os 6 selecionados irão defender seus projetos.

Desafios

Com relação ao Desafio de Inteligência de dados hidráulicos-hidroenergéticos, o Operador busca uma solução envolvendo uma otimização do tratamento e preenchimento de falhas de dados operativos, ou a análise estatística e/ou comparativa de grandezas hidroenergéticas de modo que atenda com a melhoria no acompanhamento da operação com dados de qualidade e, também uma melhor quantificação dos recursos hidroenergéticos do Sistema Interligado Nacional (SIN). Neste sentido, criando ferramentas que permitam a aquisição, consistência e análise dos dados de forma ágil.

Quanto à Inteligência de dados pluviométricos, o desafio é estimar a precipitação (em quantidade) para postos pluviométricos que apresentem dado nulo e/ou dado incorreto, com aplicação para uma das duas bacias hidrográficas, Iguaçu ou Paranapanema, localizadas no estado do Paraná.

Acesse o site: https://hackathonbrasil.com.br/datathons/