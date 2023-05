David Duarte projeta reencontro com o Goiás: 'Espero que tenha Lei do Ex'

Renato Paiva terá que resolver um quebra-cabeças para montar o Bahia diante do Goiás, neste sábado (20). Titulares absolutos, Rezende e Kanu foram expulsos contra o Flamengo, na rodada passada do Brasileirão, e estão suspensos para a próxima partida. Sem poder contar com a dupla, a defesa tricolor vai ganhar nova configuração.

Um dos titulares será David Duarte, que deve aparecer ao lado de Vitor Hugo e Gabriel Xavier. Na manhã desta sexta-feira (19), o zagueiro avaliou a possível formação da zaga, diante dos desfalques. Mesmo com pouco tempo para treinar para a próxima partida, ele mostrou confiança nos companheiros.

"Rezende e Kanu estão fora, são grandes jogadores, lógico. Mas nosso elenco é bem forte. Já joguei com Gabriel no Botafogo. Com Vitor, a gente vem jogando agora recentemente. A gente treina no dia a dia. Treinamos hoje, por pouco tempo. Mas a gente tem confiança em cada um que vai entrar, de quem vai jogar", afirmou.

O zagueiro, aliás, vem ganhando cada vez mais sequência no Bahia. Ele fez um início de temporada irregular pelo time, o que lhe custou a perda de espaço. Mas foi retomando a posição e, nos últimos sete jogos, foi titular em seis. David comemorou o bom momento no Esquadrão, e ressaltou a importância de Renato Paiva e dos companheiros.

"Não me deixei abalar. Sei que o início não foi como esperado por mim, pelo Bahia. Mas tive confiança dos meus colegas de trabalho, do professor Paiva. Isso só me fortaleceu no dia a dia para treinar. Tive oportunidade de voltar a jogar contra o Botafogo e fui muito feliz de ter correspondido, de o professor ter me dado essa sequência. Espero continuar no restante da temporada", falou.

"A sequência é muito importante para o jogador evoluir, ganhar confiança. Estou muito feliz de, recentemente, estar podendo jogar. Tive pouca minutagem no ano, mas, recentemente, estou com um número bom. Isso vai aumentando a confiança do jogador. O mister também reveza bastante, não deixa o jogador muito tempo sem jogar. E isso é bom para o atleta", completou.

O Bahia enfrentará o Goiás neste sábado (20), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Brasileirão. Os dois times estão empatados com seis pontos, cada, mas o Esquadrão aparece à frente, na 14ª posição, por ter saldo de gols melhor que o rival. Um bom resultado em casa é importante para se afastar da zona de rebaixamento - o Corinthians, time que abre o Z4, tem apenas um ponto a menos, 5.

O jogo, inclusive, marcará um reencontro para David Duarte. O zagueiro surgiu no Esmeraldino, e defendeu a equipe até o fim de 2021. No início do ano passado, acertou com o Fluminense, até chegar ao Bahia para a temporada 2023. O defensor demonstrou carinho pelo seu clube formador, mas deixou claro: o objetivo é o triunfo tricolor. Para isso, vale até ir em busca da Lei do Ex.

"É uma motivação igual à de todos os jogos. Não só porque é contra o Goiás que vou jogar mais motivado. Tenho um carinho enorme pelo Goiás, fiquei 10 anos lá, tenho muitos amigos. Mas hoje estou no Bahia. Espero que tenha a Lei do Ex, porque é muito bom o jogador estar marcando. Precisamos vencer em casa. É um confronto de dois times com a mesma quantidade de pontos. Temos que vencer para poder distanciar da zona de rebaixamento, que é nosso principal objetivo", disse.

"O triunfo de amanhã é fundamental para a gente sair dessa zona de perigo, que nenhum clube gosta de ficar. Porque nosso objetivo também não é só fugir do rebaixamento, é estar na parte de cima, brigando por coisas grandes", garantiu.

Confira outros trechos da entrevista de David Duarte:

Como foi período de lesão e reserva depois

Não me contundi, tive apenas um desconforto, acho que fiquei dois ou três dias fora de campo. A reserva não é muito boa, o jogador quer sempre estar em campo. Mas é o processo. Precisava passar por isso. Para a confiança, para o David Duarte que veio contratado, poder voltar. Acredito que isso está voltando. Tenho mais para dar, a entregar no campo, a crescer, com o mister no dia a dia e com meus colegas de trabalho.

Precaução pra não ser surpreendido

Todo jogo tem que ter cuidado extremo. Não tem jogo fácil no Brasileirão. Não é porque é uma equipe com menos nome na Série A que não vai dificultar o jogo. Nosso time está ligado, vai entrar 100%, porque sabe a importância do triunfo em casa.

O que fazer para diminuir número de gols sofridos?

É o dia a dia, o treinamento. Dá para perceber que tem pouco tempo de trabalho, jogo em cima de jogo. É mais conversa, dedicação da equipe. Felizmente, saímos sem tomar gol no último jogo. Esperamos que esses números diminuam na sequência do campeonato.

Preparação para enfrentar o Goiás

Não teve preparação, né? É pouco tempo para isso. Hoje, 30 minutinhos de trabalho na véspera do jogo, porque tivemos um jogo muito intenso contra o Santos. É mais conversa. A gente sabe o que tem de fazer. Os jogadores que vão entrar também sabem o que têm de fazer. A gente está bem focado para triunfar amanhã.

Empate com o Santos deu mais confiança?

Acredito que o empate não nos motivou, porque a gente busca o triunfo em todos os jogos. E não vai ser diferente no jogo de amanhã.