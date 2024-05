Verstappen segura pressão de Norris no fim e vence em Ímola em dia de homenagens a Senna

Neste domingo (19), pela 7ª etapa da temporada, o GP da Emília-Romanha de Fórmula 1ficou marcado por mais do mesmo. Depois de conquistar uma pole position suada no treino classificatório de sábado, Max Verstappen esbanjou segurança para vencer na corrida do domingo. Completaram o pódio Lando Norris, da McLaren e Charles Leclerc, da Ferrari.