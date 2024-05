E.C. BAHIA

Juba se firma na lateral esquerda do Bahia próximo da chegada de Iago Borduchi, que já se despediu do futebol alemão

Técnico Rogério Ceni não mexe na posição há sete jogos seguidos

Daniela Leone

Publicado em 19 de maio de 2024 às 14:18

Luciano Juba se firma na lateral esquerda do Bahia Crédito: Divulgação ECBahia

Luciano Juba é soberano na lateral esquerda do Bahia atualmente. Titular nos últimos sete jogos, ele sequer foi substituído. O jogador de 24 anos esteve em campo do apito inicial ao final diante de Internacional, Fluminense, Vitória, Grêmio, Botafogo e Red Bull Bragantino, no Brasileirão, assim como no primeiro confronto com o Criciúma, pela Copa do Brasil.

Ele também é presença certa no reencontro com a equipe catarinense, quinta-feira (23), às 19h, no estádio Majestoso, quando a vaga nas oitavas de final do torneio mata-mata será decidida. O Esquadrão venceu o jogo de ida por 1x0 e tem a vantagem do empate.

Contratado como atacante na temporada passada, Juba passou a ser considerado lateral esquerdo pelo Bahia este ano. No material divulgado pelo clube à imprensa com as informações do elenco, ele já aparece fixo entre os jogadores desta posição.

Apesar de ser lateral de origem, Juba ganhou notoriedade no Sport, clube que o revelou, na função de atacante, e acabou desempenhando o papel de lateral com o técnico Rogério Ceni pela carência de atletas de ofício no elenco.

Prata da casa, Ryan se lesionou, precisou passar por cirurgia e ainda não há previsão de quando será liberado para jogos, apesar de já fazer treinos em separado nos campos da Cidade Tricolor. Contratado em agosto do ano passado, Caio Roque não agradou e foi emprestado ao Londrina no começo deste mês. O lateral direito Cicinho e o volante Rezende também foram improvisados na lateral esquerda, até Juba se firmar nela de uma vez.

A boa fase de Juba promete uma disputa interessante a partir de julho, quando Iago Borduchi poderá defender o Bahia. O lateral esquerdo de 27 anos assinou pré-contrato com o tricolor em janeiro e, no sábado (18), disputou a última partida pelo Augsburg, da Alemanha. Ele foi titular na partida contra o Bayer Leverkusen, na última rodada do Campeonato Alemão, e se despediu do clube após cinco temporadas. Ao longo delas, participou de 106 jogos, em que marcou cinco gols e deu 13 assistências.

"Voltarei ao Brasil por causa da minha família. Minha esposa e eu moramos com nossos dois filhos no centro de Augsburg e gostamos muito da cidade, mas no final das contas é muito importante para eles voltarem a ter contato com pessoas de nossa terra natal", afirmou Iago, ao site oficial do Augsburg. Ele nasceu na cidade de Monte Azul Paulista, em São Paulo.