De família de pescadores, policial baiana de 23 anos é aprovada em medicina na Ufba

Natural de Maragogipe, no Recôncavo baiano, e filha de uma família de pescadores e marisqueiras, a policial feminina Ilary dos Reis Santana, de 23 anos, vai realizar em breve um sonho de infância: cursar medicina. Ela soube da novidade nesta terça-feira (28), ao conferir o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do 1º semestre de 2023 e constatar que foi aprovada na Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Apesar de ter acumulado 900 pontos na redação do Enem, Ilary dos Reis ficou suspresa com o resultado.

“Desde os 13 anos sonhava em ser médica e, após passar, com 18 anos, no primeiro concurso público que prestei na vida, usei o dinheiro que ganhei para comprar um celular, colocar internet em casa, garantir um cursinho online e iniciar os meus estudos”, contou. Ela ainda não decidiu em qual universidade vai cursar.

“Confesso que ainda não tenho noção se sigo para alguma faculdade particular ou se vou cursar na Universidade Federal da Bahia (Ufba), mas com certeza sei que não sairei do lado da minha família e das pessoas que mais me deram apoio para conquistar esse resultado”, disse.

Na PM, Ilary dos Reis é atendente de teledespacho do Centro Integrado de Comunicações (Cicom), da Secretaria da Segurança Pública (SSP), e lotada no Comando de Operações Policiais Militares (Coppm). Ex-aluna do Colégio Estadual Gerhard Meyer Suerdieck, Ilary conta que decidiu prestar o concurso da PM apenas por curiosidade.



“Quando descobri que havia sido aprovada, corri para ajustar toda a documentação. Já iniciei os meus serviços trabalhando na SSP e agora, com o apoio dos meus parentes e colegas de trabalho, iniciarei essa nova jornada”, detalhou.



* O CORREIO inicialmente informou que a policial havia sido aprovada em 42 universidades federais, como informado pela SSP, mas o Sisu só permite aprovação em uma opção de instituição. A nota permitiria aprovação em 42 unidades de ensino, segundo a secretaria. A matéria foi atualizada para correção desse erro