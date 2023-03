De galera: Vitória apresenta Matheus Trindade, Zé Hugo e Pablo Diogo

Eles acabaram de chegar à Toca do Leão e estão cheios de vontade de conquistar a torcida rubro-negra. Matheus Trindade, Zé Hugo e Pablo Diogo vão reforçar o elenco do Vitória na Série B do Brasileiro e foram apresentados oficialmente na tarde desta sexta-feira (31).

A primeira fala dos três como reforços do Vitória aconteceu em uma loja do Shopping Paralela, durante o feirão que o clube está realizando para apresentar e vender o novo plano de sócios. O volante Matheus Trindade curtiu o momento na presença da torcida. "Já ouvia muito falar da hospitalidade, da atmosfera. Eu estou pronto e preparado para ajudar", disse o jogador de 27 anos, que este ano disputou o Campeonato Mineiro pelo Tombense.

Ele se disponibilizou para atuar como primeiro ou segundo homem de meio-campo. "Costumo fazer as duas funções. Como cinco, como o pessoal gosta de falar, e como oito, que seria um segundo volante. Mas tenho jogado mais como cinco mesmo. Um cão de guarda. Minhas características são de marcação, mas se abrir um espaço lá na frente eu vou sem medo de ser feliz" avisou.

Matheus Trindade já conhece dois jogadores do elenco, Camutanga e Wagner Leonardo, recém-contratado, que foram companheiros dele no Náutico. "Antes de vir, eu falei com eles, e com certeza eles ajudaram. Além de tudo, é o Vitória".

O peso da camisa do Vitória também seduziu o atacante Pablo Diogo. "Sempre que entrar vai ser protagonista, tem que ser protagonista pelo peso. Claro que respeitando as outras equipes, mas uma das minhas escolhas de vir para cá foi porque a equipe que jogar contra o Vitória vai querer ganhar pela sua grandeza. Então é entender isso e saber colocar dentro de campo".

Pablo tem 30 anos e defendeu o Santo André no Campeonato Paulista desse ano. Em 12 jogos, 10 como titular, marcou um gol. "Sou um jogador de velocidade, um cara que tento jogar no um contra um. O que as pessoas não enfatizam é a boa ajuda na marcação. Às vezes as pessoas priorizam, claro, tem que fazer gol, que é meu objetivo, mas às vezes as pessoas se prendem em relação a esses números, mas em relação a ser mais sólido na parte da marcação as pessoas não se atentam. Eu tenho essa características de poder ajudar ali, geralmente jogando pelo lado direito, deixando o lado direito mais forte", pontuou.

Ele já chegou entrosado com outros reforço, o atacante Zé Hugo, de 23 anos, que também estava no Santo André e, assim como ele, balançou a rede apenas uma vez. Foram 13 jogos, oito como titular. "Até brinco que tenho que cuidar dele. Mas isso é bom, tem o entrosamento. Estou muito feliz e lisonjeado de estar aqui e poder ajudar a equipe do Vitória a voltar à elite do futebol", afirmou Pablo Diogo.

"Há um entrosamento. Tem a brincadeira com minha idade, mas eu sei me cuidar, sou grandinho, mas às vezes ele me ajuda. Na carona, não tenho carteira ainda, então ele me ajuda nessa parte aí", divertiu-se Zé Hugo, que vai estrear na Série B do Brasileiro.

"A Série B é um campeonato que eu nunca disputei, mas assisti bastante. Tenho amigos que já jogaram, já subiram, já foram campeões. A Série B é um campeonato bem truncado, de força, dedicação. Não é sempre o melhor que sobe. Tem sempre que se dedicar ao máximo. O time tem que ter continuidade, dando o máximo. Não ter altos e baixos, manter o mesmo rendimento", afirmou Zé Hugo.