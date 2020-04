De pijama, Ivete faz superlive dentro de casa em clima de Carnaval

Uma das lives mais esperadas pelo publico, a da cantora Ivete Sangalo que aconteceu na noite de sábado (25) e terminou no inicio da madrugada de domingo (26), consolidou um novo modelo de entretenimento em tempos de coronavírus.Pela primeira vez o evento não se limitou às redes sociais. A live de Ivete marcou a estreia do projeto Em Casa da TV Globo/TV Bahia que transmitiu o show na TV aberta, nos canais fechados Multishow, Globo Player além de todas as plataformas sociais da cantora.

Se enfrentado multidões Ivete tira de letra imagine cantando em casa, de pijama, com o marido o nutricionista Daniel Cady - que passou boa parte da live secando a pia, arrumando hortaliças e ajudando a mulher a soltar as múiscas - e o filho Marcelo, que roubou a cena em energia e irreverência.

"Que prazer estar com você. Meu coração está palpitando. Estamos passando por momentos difíceis. Por isso vamos fazer uma live de positividades". Foi recado que Ivete mandou aos milhares de fãs antes de começar a festa. Sempre que possivel pedia para que os fãs colaborassem nas doações e se divertissem em suas casas.

Durante duas horas e meia (começou 22h30 e terminou por volta de 1h da madrugada do domingo) Ivete foi a ivete de sempre. Só cantou hits, como o Mundo Vai, Sorte Grande(Poeira), Festa Cadê Dalila,Teleguiado, Acelera Aê entre tantos outros. Brincou com os fãs,mandou abraços e beijinhos para seu empresário Fabio Almeida que fazia aniversário no sábado e foi o responsável junto com o diretor Boninho pelo projeto.

Com seu jeito moleque ela brincava o tempo inteiro com o primogênito Marcelo que não saiu de cena um só instante. Até mesmo quando Ivete pediu um tempo: "peraê que vou ali fazer xixi e volto". No seu retorno a fuzarca continuou com muito confete espalhado pela cozinha onde passou a maior parte do tempo. E comentou sobre alguns ilustres telespectadores que estavam acompanhado a live; "Olha Xanddy está assistindo" comemorou a artista que mantem uma amizade com o vocalista do Harmonia do Samba e da sua mulher Carla Perez.

Ela lembrou das filhas gêmeas Helena e Marina, cantou as músicas que gravou em duetos com Léo Santana, Seu Jorge e Xanddy. Acrescentou a canção Frisson de Tunai (do saudoso irmão de João Bosco). Homenageou os blocos afros com seu repertório de samba reggae e não esqueceu do publico LGBTQAI+ com a classica I Will Survive.

Ivete também se referiu ao período dificil porque todos estamos passando com esse vírus invisivel, pregou o amor como uma virtude do ser humano. Pediu para que as pessoas que estavam assistindo a live colaborassem com quanto pudessem para ajudar os mais necessitados.Enfim, fez tudo como manda o figurino. A live foi feita na casa de Ivete na Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia.

De Salvador, o fã Carlus Jacobina que acompanha a cantora desde a gravação do seu disco em 2010 no Madison Square Gardem em Nova York comentou: "Estou tremando na base e orando para que tudo dê certo. Eu tenho um verdadeiro oratório aqui em casa com as coisas de Ivete".

De Brasília Luigi Sturaro e Bruno Leal que estão preparando o casamento para 2021 mandou dizer: "abrimos um vinho, e entramos no clima para acompanhar Ivete. Com todo astral que ela nos transmite". Do Rio de Janeiro, o ortopedista Riccyere Amaral lamentou não poder ter acompanhado a Live como imaginou: "Procurei o abadá do Coruja que usei no Carnaval deste ano para me sentir como se estivesse no circuito Barra-Ondina. Não achei infelizmente. Mas isso não vai me tirar a animação de jeito nenhum".

O ator Lyu Arrison do filme O pai Ó, mesmo estando longe da Praia do Forte se sentiu bem próximo: "acabei de entrar na casa dela É amor que eu sinto nesse momento" cantarolou e pulou como um folião pipoca. E assim foram as reações dos fãs em todo o Brasi até Ivete encerrar a festa.

E pela movimentação nas redes sociais deu para perceber que os fãs estavam curtindo como se estivessem no Carnaval. Desde cedo muitos postavam que estavam se preparando para o grande momento. E quando a transmissão começou alguns fizeram vídeos e mandaram para o CORREIO como forma de demonstrar que um evento envolvendo Ivete Sangalo não passa batido nunca. A produção ainda não divulgou os números oficiais da audiência nem da quantidade arrecadada na live para doações.