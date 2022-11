De repente 16: conheça a alternativa para quem adiou baile de debutante na pandemia

Era uma vez, uma menina chamada Luna que, desde pequena, sonhava com o baile de debutante. A festa seria toda cor-de-rosa, com direito a valsa e vestido de princesa para nenhuma fada madrinha colocar defeito. Porém, não foi bem o soar das 12 badaladas à meia-noite, um sapatinho de cristal perdido ou a carruagem ter virado abóbora que levaram Luna a quase desistir do baile. Se tinha um vilão nessa história, não era uma madrasta malvada.

“Sempre sonhei em fazer uma festa, desde quando tinha 5 anos. Via as comemorações de alguns famosos e ficava muito empolgada. Meus 15 anos, inicialmente, estavam sendo planejados para fevereiro de 2021, mas por conta da covid, primeiro pensamos em adiar para novembro. Só que a pandemia ainda não tinha melhorado, teríamos que adiar novamente. Quando tive que mudar a festa para o ano seguinte fiquei um pouco desmotivada, já que eu sempre quis fazer os 15 anos dos meus sonhos. Pensei em desistir”, conta a estudante Luna Castro, 16 anos.

Luna mergulhou no mundo das princesas com uma toda festa cor-de-rosa e com direito a troca de vestidos

(Foto: Samuel Leite/ Acervo Pessoal)

Até que o pai de Luna, o médico Andrés Castro Filho, comentou com ela que nos Estados Unidos a tradição era se fazer festas desse tipo na comemoração dos 16 anos e não aos 15. A enfermeira e mãe de Luna, Cristiane Castro insistiu para que ela não desistisse. “Eles sonharam junto comigo com uma festa bem grande que teria a valsa, recepção e a balada. O ‘Sweet 16’ acabou se mostrando como possibilidade de tornar o meu baile realidade e supriu as minhas expectativas”.

Em abril desse ano, deu tudo certo e o baile seguiu com valsa ao som de ‘My Heart Will Go On’ – a música tema do filme Titanic (1997) - e de ‘Perfect’, de Ed Sheeran. Isso sem contar com o glamour de três trocas de vestido.

“A festa foi muito legal e divertida. Curti bastante com a minha família e os meus amigos. O resultado saiu exatamente do jeito que eu queria e imaginava. Fiquei realizada por ver que o meu sonho tinha se realizado e isso foi muito importante para mim”, recorda Luna.

O coronavírus mudou os planos de todo mundo. Não foi diferente com tantas meninas que estavam com data marcada para celebrar seus 15 anos com aquele festão.

Inspirado na tradição dos Estados Unidos, onde a comemoração é reservada para os 16 anos, o Sweet 16 ou Sweet Sixteen tem se tornado uma tendência por aqui também. Na melhor das intenções de compensar o momento especial que não pode acontecer do jeito que toda debutante gosta, o Sweet 16 conquista cada vez mais espaço no mercado de eventos de Salvador.

A pandemia adiou a data da festa, mas não impediu o baile de acontecer. Só para se ter uma ideia, segundo o sócio-diretor do espaço de eventos Maison Enchanté Cerimonial, Ricardo Castro, as festas de Sweet 16 saíram de uma demanda zero para quatro agendamentos até o início do ano que vem. O número já é a metade do total dos bailes de 15 anos agendados para o mesmo período.

“Estamos observando uma procura crescente de orçamentos para festas no formato do Sweet 16. As clientes buscam um evento menos formal comparado a uma festa tradicional [de debutante]. É um formato que tem mais a sua identidade, mais leve e descontraído, com decoração e cardápio diretamente relacionado ao gosto dos jovens. É uma tendência que realmente veio para ficar”, afirma.

Nos últimos dois anos, o Maison teve 62 festas de 15 anos adiadas. “A pandemia nos ensinou o quão frágil nós somos e o quanto a vida deve ser valorizada e celebrada a cada momento. Dezembro é o período com fila de espera. Alguns eventos estão sendo fechados com dois anos de antecedência. O mercado de eventos é uma avalanche de oportunidades. Os produtos e serviços são os mais variados, desde a opção de 360 graus de fotos e vídeo, uma decoração e iluminação mais intimista com toques em LED até contratação da estrutura de fast food preferida”.

O Congrats Hall é outro espaço de eventos com a agenda disputada, onde já é perceptível um aumento na procura por remarcações e novos agendamentos para esse tipo de festa, como destaca o diretor da casa, Ascanio Lemos.

“Logo após a pandemia, a festa de 16 anos virou nosso carro-chefe. Os clientes buscam um evento bem parecido com a dimensão dos 15 anos, porém celebrando os 16 anos. Deveremos atender, ainda esse ano, cerca de 18 eventos desse tipo. O crescimento foi cerca de 50% e o dia preferido é o sábado", comenta.

Tendência

Mas, afinal, o que é Sweet 16? A festa, na verdade, é mesmo uma tradição americana. Nos Estados Unidos, é nessa idade que adolescentes alcançam status que no Brasil, por exemplo, só chegam com a maioridade, como, por exemplo, o direito de dirigir. A maioridade legal norte-americana, no entanto, com direito a frequentar ambientes para adultos, só acontece aos 21 anos. A comemoração dos 16 anos é feita de maneira bem parecida com o baile de debutante como conhecemos no Brasil. O que muda é a idade em que ele acontece e alguns detalhes, como o horário. Geralmente, o baile de 15 anos começa à noite; o Sweet 16, no fim da tarde.

Porém, é muito comum o estilo da festa ser quase sempre temáticao, com dança coreografada, troca de vestido e tudo mais, como explica a assessora de eventos e especialista em festas de 15 anos, Tatiana Santana: “Os 15 anos serão sempre uma comemoração especial por se tratar de uma celebração com um grande peso emocional. As pessoas buscam acolhimento e quando uma rede apoia a adolescente nesse momento, tudo muda. Não é bem uma disputa entre o baile de debutante e o Sweet 16. Acredito que o Sweet 16 vem conquistando espaço pela falta de condições de se fazer os 15 no período exato ou também porque os 15 anos foram muito bons e as meninas querem mais”.

Assim como os 15 anos, o Sweet 16 representa a transição da infância para a juventude e se tornou uma alternativa, tanto para quem decidiu adiar a data da festa, como para as meninas que querem esticar um pouco mais a celebração desse rito de passagem. “Definitivamente, as pessoas passaram a olhar para essa festa por conta da pandemia, diante da necessidade de suspender eventos por conta das aglomerações. Porém, a necessidade de realizar a festa continuou, com o desejo da valsa, da troca de vestido e outros rituais que esse momento oferece”.

Com 17 anos de experiência em assessoria nesse segmento, Tatiana destaca, ainda, que há quem prefira a festa tradicional. Entretanto, é cada vez mais comum a presença de recursos tecnológicos e de vestidos cada vez mais bonitos. “O que vem acontecendo realmente são festas cada vez mais produzidas, mais elaboradas e com investimentos maiores. Em média, uma festa desse porte, hoje, pode variar de R$ 30 mil a infinito – acredite - eu já vi uma festa chegar a R$ 450 mil”, ressalta.

Anna Beatriz vinha planejando a festa desde os seus 13 anos

(Foto: Mariana Lage/ Acervo Pessoal)

Outra adolescente que trocou a festa de 15 anos pelo Sweet 16 foi a estudante Anna Beatriz Alves, 17 anos. O evento aconteceu em setembro do ano passado e custou em torno de R$ 45 mil. A mãe de Anna Beatriz e decoradora de eventos do Cerimonial Rosa de Saron, Adriana Alves, conta que a festa da filha era planejada desde os 13 anos.

“Eu tinha feito os 15 anos de todas as primas e ela estava na maior expectativa, só aguardando o momento dela chegar. Queríamos tudo como manda o figurino: muitos convidados, uma festa bem tradicional, com as 15 amigas dançando com ela. Tomar a decisão de não ter a festa foi uma tristeza muito grande para ela e para toda família, eram muitas expectativas. No dia em que completou os 15 anos fizemos um bolinho só para os integrantes da família e tiramos umas fotos, mas nada disso conseguiu realizar o sonho de princesa de Beatriz”.

Festa de Anna Beatriz serviu de referência para outras festas de clientes do cerimonial

(Foto: Mariana Lage/ Acervo Pessoal)

Até que Adriana, ao perceber a tendência do Sweet 16 por aqui, sugeriu que a filha fizesse a festa nesse formato. “Beatriz imaginou que o sonho dela estava perdido. Ficou ansiosa, muito triste. Mas fazer os 16 anos foi muito melhor. Ela aceitou a ideia, voltou a sonhar e ajudou a planejar cada detalhe. Foi uma coisa linda. Fizemos uma festa com tudo que Beatriz tinha direito, no estilo boho chique. O resultado foi mais que perfeito, com livros, café, música ao vivo, muitas flores e um jantar maravilhoso. Nada era capaz de tirar o brilho da festa”.

A referência do aniversário de Anna Beatriz acabou conquistando até mesmo as clientes do cerimonial, como ressalta Adriana: “Muitas clientes que tinham contratos cancelados e adiados, ao ver a festa da minha filha decidiram fazer os 16 anos. Foi inspiração para muitas festas que eu realizei na pandemia. É uma festa muito de referência para a gente e todo mundo gostou de tudo, trazendo elementos da família, o tema, enfim, o resultado foi incrível”, acrescenta a decoradora.

Mercado

Com a pandemia, a necessidade de celebrar, de estar junto, de abraçar, após tanto tempo de isolamento, cresceu e, com isso, o número de festas do segmento. Diretora do Ateliê dos Convites, Taiane Bloisi comenta que o fluxo de debutantes na empresa, que é especializada em papelaria personalizada, é hoje cerca de 30% maior do que antes do período pandêmico.

“Fora do Brasil, o Sweet 16 já é consolidado e aqui está começando a virar moda. Os convites também seguem essa tendência da novidade e esse público busca muito isso. Para esse segmento, o estilo de convite ‘princesa’ vem perdendo força e dando lugar ao acrílico, papeis com brilho (glitter) holográfico e convites interativos”, pontua Taiane.

Não é o fim dos 15 anos, mas o Sweet 16 vem se transformando em mais um motivo para comemorar, conforme acrescenta Taiane. “Fizemos bastante festas de Sweet 16 em 2021, de contratos que precisaram ser adiados, e em 2022 surgiram novos clientes. Acho que vamos continuar comemorando os 15 anos de forma tradicional, com toda pompa que a data pede, e o Sweet 16 será uma extensão, uma festa mais da ‘turma’, sem tanto tradicionalismo”.

Proprietária da Clicaê Fotocabine, a promotora de eventos Nana Martins não é única que se surpreendeu quando uma de suas clientes chegou com um tema da festa bem diferente do que ela esperava: “Tenho visto festas no mesmo estilo dos 15 anos mesmo com as debutantes já fazendo 16 ou 17. Achei engraçado o tema de uma festa que fiz no mês passado: ‘Era Pra Ser 15’ (risos), a aniversariante estava fazendo 17. Foi uma festa do pijama bem divertida”, afirma.

As fotocabines fazem sucesso entre os adolescentes. De olho nesse público, Nana reforça que a todo tempo o setor pede inovação. A febre do momento em todo o país é a plataforma 360, que faz vídeos personalizados com efeitos especiais e música, que rapidamente vão parar nos stories ou reels.

“Estamos trazendo para a Bahia também – algo que até então é inédito por aqui - as tatuagens digitais. É uma tatuagem colorida ou preta aplicada na pele em poucos segundos, com uma espécie de impressora com tinta antialérgica específica para esse fim. A aceitação entre os adolescentes tem sido incrível e as tattoos podem ser personalizadas para cada festa”.

ALGUMAS DICAS PARA PLANEJAR UM SWEET 16

. Faça tudo com antecedência Pensar todos os detalhes, o quanto antes vai fazer a diferença.

. O planejamento é um grande aliado Planejar possibilita, na maioria das vezes, ir mais além.

. Quanto vai custar? Boa pergunta. Defina desde o início até onde o seu bolso pode ir e o valor do investimento.

. Lista Outra decisão importante está no número de convidados. O planejamento não anda se você não tiver essa lista bem consolidada.

. Onde vai ser O local da festa é mais um ponto de atenção. Visite os locais, conheça a estrutura e também as regras do lugar.

. Detalhes A partir daí, é partir para as outras etapas: estrutura, atrações, detalhes do buffet e da festa como um todo. Esse é um momento, inclusive, que os pais podem aproveitar para conhecer mais a sua filha, perceber mudanças e novas preferências que ainda não conheciam.