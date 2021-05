De terceirização a parcerias inimagináveis, veja como são produzidos alguns carros

Quem vê um carro pode não entender quantas empresas estão envolvidas no processo de construção. Vai além da aplicação de componentes fornecidos por teceiros, como a pneus e baterias. A marca do veículo, muitas vezes, é responsável pela concepção, mas em algumas situações nem é ela que monta. Até esse processo pode ser terceirizado, o que já aconteceu no Brasil. E ainda existem parcerias de empresas que não são de um mesmo grupo.

A propulsão, por exemplo, é fundamental para qualquer veículo, mas seu desenvolvimento é muito caro. Muitas vezes um automóvel passa várias gerações com um mesmo motor, que ganha evoluções, mas não muda. Por isso, as empresas trabalham em conjunto para desenvolver componentes e rateiam os custos. É comum entre marcas de um mesmo grupo, mas as vezes as parcerias extrapolam o que seria “normal” entre concorrentes.

Vocês desconfiava que os arquirivais Chevrolet Camaro e Ford Mustang utilizam a mesma transmissão de dez velocidades? No final de 2018, quando lançou a atualização do seu muscle car no Brasil, Carlos Zarlenga, presidente da General Motors Mercosul, explicou esse fato: “é muito difícil para uma marca generalista obter lucro com um produto de imagem, de nicho, como o Camaro e o Mustang. Por serem produtos do mesmo segmento, era uma forma de obter eficiência e redução de custo de forma saudável. Sem comprometer o compromisso de entrega para o cliente”.

A transmissão de 10 velocidades utilizada no Mustang é a mesma do Camaro (Foto: Marcio Bruno/Ford)

Mas não são só os americanos que fazem parcerias com seus concorrentes. O motor 1.6 THP que a Peugeot utiliza até hoje no mercado brasileiro, e que também chegou a ser montado em produtos da Citroën, foi desenvolvido em parceria com a BMW. A empresa alemã equipou, inclusive, os carros da britânica MINI com esses propulsores.

O motor 1.6 turbo do Citroën C4 Lounge foi desenvolvido em conjunto com a BMW (Foto: Pedro Bicudo/ Citroën)

Tem até motor da francesa Renault que estreou primeiro no Brasil a bordo de um carro da alemã Mercedes-Benz. E outro detalhe interessante: esse veículo, o GLB, é feito no México em uma fábrica da japonesa Nissan. Vai além: o mesmo motor vai equipar o Renault Captur a partir de junho, mas diferentemente do que ocorre com o GLB, no modelo francês será bicombustível.

Há também transmissões compartilhadas por veículos bem distintos. A caixa de marchas de oito velocidades produzida pela alemã ZF equipa produtos de várias montadoras: Aston Martin, BMW, Chrysler, Fiat, Jaguar, Land Rover e vários produtos do Grupo Volkswagen, incluindo Lamborghini Urus e Porsche Cayenne, por exemplo.

A Aisin, uma empresa que faz parte do Grupo Toyota, fornece suas transmissões para diversas marcas. BMW, Chevrolet, Ford, Jeep, Mazda, Suzuki e Volkswagen utilizaram ou ainda utilizam câmbios e componentes dessa fornecedora japonesa.

Barriga de aluguel

Em Graz, na Áustria, cidade natal do ator e político Arnold Schwarzenegger, está instalada a Magna Steyr, subsidiária da empresa canadense Magna International. Essa unidade fabril não tem exclusividade e produz modelos distintos.

SUV elétrico da Jaguar é feito na mesma fábrica que modelos da BMW, Mercedes-Benz e Toyota (Foto: Fernanda Freixosa/ Jaguar)

Atualmente, são feitos lá os BMW Série 5 e Z4, os Jaguar E-Pace e I-Pace, o Mercedes-Benz Classe G e o Toyota Supra. Mas no currículo da empresa estão a produção de modelos da Audi, Fiat, Jeep e Volkswagen. No total, mais de 3,5 milhões de veículos saíram das suas linhas de montagens.

O complexo industrial da Magna Steyr, na Áustria, onde são produzidos carros de várias marcas (Foto: Magna)

A empresa austríaca também fazia as carrocerias de alumínio do Mercedes SLS AMG. Para a marca alemã, a Magna desenvolveu o sistema de tração integral dos Classe E produzidos entre 1996 e 2002. O teto conversível do SLK é feito pela companhia desde o seu lançamento, em 1996.

No Brasil, a Karmann-Ghia, inaugurada em maio de 1960, além de montar os coupés homônimos em parceria com a Volkswagen, produziu os Karmann-Ghia TC e SP-2. Essa unidade, que ficava em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, participou também da produção de veículos como o Ford Escort XR-3 conversível e, entre 1998 e 2005, Land Rover Defender. A Karmann-Ghia teve sua falência decretada no país no final de 2016.

O Land Rover Defender foi montando no Brasil pela Karmann-Ghia (Foto: Marcos Camargo/ Land Rover)

Na Europa, onde surgiu em 1901, ela foi responsável pela montagem de mais de 3 milhões de automóveis. Entre os modelos que passaram por suas instalações estão: Audi 80 e A4, BMW 635 CSI, Chrysler Crossfire, Ford Escort RS Cosworth, Porsche 911 (entre 1966 e 1971), Renault Mégane conversível e Volkswagen Fusca conversível (entre 1949 e 1980).

Troca de etiqueta

Se você viajar para a Argentina, por exemplo, poderá estranhar as logomarcas da Suzuki no Chevrolet Celta. Isso acontecia pois a General Motors, proprietária da marca Chevrolet, era acionista da japonesa Suzuki até 2008. No Brasil, ocorreu o contrário, quando o Suzuki Grand Vitara foi renomeado como Chevrolet Tracker.

Produzido no Brasil, o Chevrolet Celta era exportado para a Argentina como Suzuki Fun (Foto: Divulgação)

Logo no início da fusão entre a Fiat e a Chrysler, que deu origem a já extinta FCA - que já se fundiu com a PSA e formou a Stellantis -, a Fiat começou a produzir no México uma nova opção para o Dodge Journey. Assim, o motor V6 deu espaço para um propulsor de quatro cilindros e o emblema com o carneiro montanhês da Dodge deu espaço à marca italiana. A Fiat foi ao Japão para fazer uma parceria com a Mazda. O fruto disso é o 124, que tem a mesma base do MX-5.

A parceria entre a BMW e a Toyota, firmada em 2011, prevê a utilização compartilhada de novas células de combustível de hidrogênio, tecnologia de baterias e uma nova plataforma para montagem do BMW Z4 e do Toyota Supra.

Um mesmo produto, vendido por várias marcas que pertenciam à General Motors (Foto: GM)

Há também um caso de quadrigêmeos: Daewoo G2X, Opel GT (vendido nos EUA pela Buick), Pontiac Solstice e Saturn Sky foram apostas da GM na categoria dos esportivos. Com a mesma plataforma, esses produtos tinham duas opções de motor: 2.4 Ecotec, com 177 cv de potência, e 2.0 turbo, com 260 cv. E o sistema de transmissão podia contar com câmbio automático ou manual.

A nova geração da picape Amarok, da Volkswagen, está sendo desenvolvida pela Ford (Foto: VW)

Em 2023, os picapeiros que defendem seu utilitário de preferência com a mesma paixão de quem torce para um time de futebol terão um problema. Ford Ranger e Volkswagen Amarok serão basicamente o mesmo produto, com desenvolvimento maior feito pela Ford, mais experiente neste segmento do que a VW.