De volta ao Camp Nou: Barça anuncia contratação de Daniel Alves

Na tarde desta sexta-feira (12) o Barcelona anunciou o retorno de um dos atletas mais vitoriosos da história do clube: Daniel Alves. Aos 38 anos, o lateral brasileiro chega em um momento de reconstrução da equipe e com a aprovação do novo treinador e ex companheiro de elenco, Xavi. O contrato assinado com os Culés é válido até o final da atual temporada, em junho de 2022.



As negociações entre Daniel Alves e o Barcelona começaram ainda quando o time catalão era comandado por Ronald Koeman, que não demonstrou interesse em aproveitar o jogador em seu elenco, priorizando o desenvolvimento de atletas mais jovens como o lateral-direito Sergiño Dest. Mas com a troca de gestão e a chegada do ídolo espanhol, o direcionamento da secretaria técnica do clube voltou a ser favorável a contratação do brasileiro.

Sem clube após romper contrato com o São Paulo, em setembro, Dani Alves chega com chances de assumir a titularidade no time de Xavi, visto que além do baixo rendimento técnico dos outros atletas, o Barcelona ganharia muito com a experiência do lateral e com o espírito de liderança diante de um elenco com uma média de idade baixa.

A data para a apresentação oficial de Daniel à imprensa e torcida ainda não tem data marcada, mas sua estreia em campo só acontecerá a partir de 1º de janeiro de 2022, isso porque o prazo de inscrição da La Liga já foi encerrado para a primeira metade da temporada.

Em oito anos de Barcelona, o brasileiro levantou 23 troféus (dos 42 que tem como jogador profissional), entre eles três Liga dos Campeões e seis taças do Campeonato Espanhol. Além disso, deu 98 assistências e fez 23 gols.