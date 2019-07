Débora Nascimento e João Vicente Castro estão vivendo affair, diz jornal

A atriz Débora Nascimento tem um novo affair: o também ator João Vicente de Castro. Segundo o jornal Extra, eles se aproximaram no aniversário da diretora Maria de Médicis, que aconteceu no fim de maio, no Rio de Janeiro.

Depois disso, os dois passaram a sair juntos, mas sem chamar a atenção dos paparazzi. Apesar disso, João não quer assumir a relação ao público para não ser mais um personagem na história entre Débora e o ex-marido, José Loreto.

Em fevereiro, a separação do casal veio a público após a suspeita de que Loreto tinha traído Débora com uma atriz da Globo.

Débora e João Vicente se aproximaram depois que ela ficou mais íntima de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, que é uma das melhores amigas de João Vicente.