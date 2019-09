Débora Nascimento está namorando com dermatologista, diz coluna

A atriz Débora Nascimento está vivendo um novo amor. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o escolhido é um dermatologista paulista, Luiz Perez, que é especialista em procedimentos faciais e tratamentos íntimos femininos.

Débora está solteira desde que se separou de José Loreto, pai da sua filha Bella, em fevereiro. O rompimento aconteceu em meio à polêmica de uma suposta traição de Loreto.

Débora chegou a ter um affair com o ator José Vicente de Castro, que não vingou. Agora, parece que o relacionamento com o dermatologista decolou. Perez é usuário ativo de redes sociais e costuma fazer posts muito voltados para pautas como incentivo à educação e ambientalismo.

Recentemente, ele compartilhou uma experiência que teve na Fundação Casa de Taipas, em São Paulo. "Semana passada tive a oportunidade de conversar sobre sexualidade com as meninas da Fundação Casa de Taipas, à convite do @mundoaflora_org . O Instituto Mundo Aflora gera oportunidades para meninas que estão ou já passaram por medidas socioeducativas fazerem novas escolhas, resgatando o real entendimento de justiça. Saí com o coração apertado. Histórias de vida muito difíceis, que me deixam ainda mais indignado com o pensamento retrógrado de meritocracia de nossa elite e com as políticas públicas de segurança vigentes. Ali vi jovens mulheres que nunca tiveram uma chance. Parabéns @mundoaflora_org por essa iniciativa tão incrível", escreveu.