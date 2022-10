Deborah Secco rouba beijo de Jojo Todynho e fala sobre sexo: 'Bem justinha'

A atriz Deborah Secco surpreendeu a cantora Jojo Todynho com um beijaço durante um episódio do programa 'Jojo Nove e Meia', no canal Multishow. A cena, que foi uma brincadeira sobre atuação e deixou a aparesentadora chocada, vai ao ar nesta terça-feira (4).

No programa, Deobrah falou sobre fama e liberdade feminina. O papo continua quente em 'Jojo Meia Nove', a versão 'proibidona' do talk show, que você assiste no canal Humor Multishow, no YouTube.

Ao lado da consultora em saúde e educação sexual Caroline Amanda, as musas desmistificaram tabus sobre a intimidade, com as dúvidas do público.

"Dizem que se a mulher fizer muito sexo, acaba ficando mais larga com o tempo", questionou Jojo. "Não, amor. Eu sou a prova viva disso. Continuo bem justinha", afirmou a atriz, aos risos.

Deborah também confessou que, a pedido de parceiros, já interpretou personagens durante a relação sexual, arrancando risadas da apresentadora.

Jojo usa marca baiana Meninos Rei (Fotos: Divulgação)

Figurino

Jojô Todynho escolheu um look da marca baiana Meninos Rei para apresentar o programa. Segundo o Alô Alô Bahia, as peças em patchwork são da coleção Meu ORÍ, desfilada pelos irmãos Júnior Rocha e Céu Rocha na última edição da São Paulo Fashion Week. Dupla de estilistas também vestiu Deborah Secco no Baile da Vogue desse ano.​