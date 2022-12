Decoração natalina na Praça do Campo Grande é aberta ao público

A energia natalina já se instalou no cenário principal do Natal de Salvador, a Praça 2 de Julho, no Campo Grande. A inauguração ocorreu na noite desta quarta-feira (30). Com o tema “Iluminando Nossos Sonhos”, a decoração recebeu cerca de 4 milhões de lâmpadas de LED.

A praça também conta com peças que remetem a doces infantis, vilarejos, acampamento de Natal, presépio, fábrica de brinquedos, nichos instagramáveis e arvorismo de luz.

O acesso ao local, que teria agendamento como nos últimos anos, não será mais necessário em 2022. As pessoas poderão visitar a decoração natalina livremente, assim como em Paripe, na Praça João Martins. O uso da máscara é recomendado.

“A praça vai ficar aberta para que todos possam conferir a programação ao ar livre. Nossa recomendação é que todas as pessoas possam usar máscara e, principalmente, completar o esquema vacinal, nesse esforço para enfrentar o aumento de casos de covid”, destacou o prefeito Bruno Reis, que esteve na abertura acompanhado da vice-prefeita Ana Paula Matos e do diretor de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Dsip/Semop), Junior Magalhães.

A abertura teve direito a show do tenor Thiago Arancam, que apresentou canções do projeto Estação de Natal. Dentre os sucessos estiveram a “Ave Maria”, “Noite Feliz” e “Vem Chegando o Natal”, com a participação da cantora Manu Dourado, do Instituto de Cegos da Bahia.

O prefeito voltou a ressaltar que Salvador vem promovendo uma das maiores festas natalinas gratuitas de todo o Brasil. “Estamos ampliando a iniciativa para outros bairros, como Pernambués, São Caetano, Cidade Baixa e Vale das Pedrinhas. Aqui no Campo Grande, temos uma programação voltada principalmente para as crianças, inclusive com apresentações artísticas e teatrais para que, nos próximos 40 dias, possamos celebrar o Natal realmente iluminando nossos sonhos”, declarou.

Pessoas se reuniram para aproveitar a decoração e apresentações durante a abertura (Foto: Lucas Moura/Secom)

Assim como no ano passado, a prefeitura incluiu acessibilidade para que todos possam usufruir dadecoração especial. A praça conta com totens em braile, intérprete de Libras e audiodescrição para deficientes visuais. Além disso, pessoas com Síndrome de Down atuarão no espaço como ajudantes de Papai Noel, orientando os visitantes.

O diretor da Dsip/Semop afirmou que a prefeitura está entregando o Natal mais democrático do Brasil, com iluminação natalina que é referência no mundo e de forma gratuita para a população. “A iniciativa estará espalhada por toda a cidade, em oito praças onde está sendo levada a magia do Natal. É uma realização e uma felicidade muito grande entregar mais uma vez esse projeto e, este ano, para coroar, um show gratuito de Thiago Arancam para a população, um tenor maravilhoso que com certeza emociona a todos nós”, disse Junior Magalhães.

Momento único

A autônoma Indaiá Santos, de 46 anis, foi conferir a inauguração com o filho Adriel, 10. Ela contou que o momento do Natal é muito único, que traz uma energia muito boa em sua vida. "Quando meu pai era vivo ele falava muito da energia boa do Natal, então a data pra mim significa amor", destacou.

Ela também informou que costumava ir para o Pelourinho no Natal, mas que conseguiu aproveitar mais o clima natalino no Campo Grande: "Essa decoração é única, é muito maravilhoso estar aqui. Eu até me emociono em falar, porque é uma data realmente muito marcante na minha vida", destacou. O filho de Indaiá estava ansioso na fila para ver o Papai Noel. "Ele adora comemorar também, estamos os dois bem ansiosos e animados", acrescentou a autônoma.

A empregada doméstica Sueli Souza, 39, afirmou que já virou costume sempre visitar o Campo Grande no Natal. "A gente vem sempre, todo ano muda a decoração. Trago a família toda, vem marido, filhos, mãe. Esse ano está tudo muito lindo, principalmente para as crianças, que estão encantadas", pontuou.

Apresentação do cantor Thiago Aracam (Lucas Moura/Secom) (Igor Santos/Secom) (Lucas Moura/Secom) (Lucas Moura/Secom) (Igor Santos/Secom) (Lucas Moura/Secom)

Apresentação do cantor Thiago Aracam (Lucas Moura/Secom) (Igor Santos/Secom) (Lucas Moura/Secom) (Lucas Moura/Secom) (Igor Santos/Secom) (Lucas Moura/Secom)

Estrutura

A “Fachada da Cidade” é uma das estruturas montadas para o Natal da Praça do Campo Grande. Com 10 metros de largura e 7 metros de altura, a peça foi confeccionada de compensado pintado nas cores que representam os sabores de biscoito. Essas placas têm recortes forrados de tecido branco que vazam a luz, além de janelas e adornos imitando confeitos de açúcar.

Já o “Vilarejo Doce” é um conjunto de casinhas espalhadas por um corredor de 80 metros. Os lares possuem portas, janelas e adornos, cujas cores remetem ao leite, baunilha, canela e chocolate.

A “Árvore dos Sonhos Doces”, por sua vez, tem 19 metros de altura e é toda envolvida com festão verde e luzes de Natal. Os enfeites dela são bonecos de biscoito com 1,5 metro de altura, além de corações, meias, estrelas, laços, árvores e casinhas. No alto há uma estrela de luz.

A população pode curtir também o “Acampamento de Natal”, uma área reservada para artesanato e alimentação (incluindo muitos doces) com 10 trailers de instituições sociais, artesãs e microempreendedores que doarão partes das vendas a projetos sociais.

Além disso, há um presépio em homenagem às crianças, no qual cada bonequinho tem um rosto infantil representando os personagens do altar. Essa peça está instalada em um elevado redondo com 5 metros de diâmetro e, ao fundo, há uma choupana de palha seca. O entorno do presépio conta com uma plantação de pinheiros com iluminação natalina.



Para quem não abre mão em tirar fotos para registrar nas redes sociais, o Natal Salvador no Campo Grande dispõe de nichos instagramáveis compostos de duas Kombis, uma com tema de guloseimas, doces e pães natalinos, e a outra com decoração natalina que inclui árvores, bolas, escada, caixas de presentes e muita luz. Para chegar até os nichos, o visitante passa por um corredor de gambiarra que tem 40 metros de comprimento.

Outro espaço que pode ser visitado é a “Fábrica de Brinquedos”, cuja estrutura tem grande fachada com quatro torres e chaminés formadas por tonéis. A parte interna tem três ambientes e a externa, dois.

Na entrada há uma varanda com duas bicicletas dos colaboradores que usam transporte ecológicos. Logo ao entrar, existe uma recepção com armários com muitas cartas dos pedidos realizados. Na parte da fabricação existe máquinas com muitas engrenagens coloridas e todos os tipos de brinquedos que preenchem o ambiente festivo e alegre.



Em outro ponto está a sala do trono do Papai Noel com o escritório completo onde o Bom Velhinho administra a produção e as entregas dos presentes. Na saída, há um lindo jardim com árvores e pinheiros. Por fim, a decoração natalina traz uma plantação de 16 árvores de Led com variação de luz em volta do lago para refletir na água colorido.

Natal Salvador no Campo Grande terá mais vagas Zona Azul

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) ampliou a oferta de vagas da Zona Azul no Campo Grande. A iniciativa visa disponibilizar mais 143 espaços para os condutores que forem conhecer a iluminação especial de Natal, que segue na praça até o dia 6 de janeiro de 2023. Em parceria com o Teatro Castro Alves (TCA), a autarquia municipal também conseguiu com que as 300 vagas da casa de espetáculos fossem disponibilizadas para a população, neste caso, a cobrança será realizada pelo próprio estabelecimento.

Com a medida, haverá na região cerca de 270 vagas de Zona Azul regulamentadas disponíveis. Elas foram criadas especialmente para o evento de Natal e estão distribuídas em frente ao Palácio da Aclamação (28 vagas); no Largo do Campo Grande, entre o Corredor da Vitória e a Rua Araújo Pinho (30 vagas), na Rua Baronesa de Sauípe (oito vagas), na Rua Araújo Pinho (32 vagas), na Rua Leovigildo Filgueiras (27 vagas) e na Avenida Santa Rita (que liga a Avenida Reitor Miguel Calmon ao Campo Grande – 18 vagas).

Essas vagas provisórias se somarão às 124 vagas já existentes permanentemente na Avenida Sete de Setembro, em frente ao Hotel Wish (13 vagas), no Largo do Campo Grande, ao lado do Hotel Wish (73 vagas) e no lado direito da Rua Forte de São Pedro (38 vagas).

Quem estacionar numa dessas cerca de 270 vagas de zona azul das 17h à meia noite, entre segunda e domingo, paga uma tarifa única no valor de R$5, independente do tempo que deixar o veículo estacionado nesse período. O tíquete poderá ser adquirido por meio dos aplicativos Zona Azul Digital ou pelos operadores que ficarão nas proximidades dos espaços.

O condutor deve ficar atento porque, entre 7h e 17h, as vagas que foram criadas especialmente para o evento não estarão em vigência, portanto, não será cobrado o pagamento pelo estacionamento nesses espaços nesse período. Em relação às 124 vagas de Zona Azul permanentes, entre 7h e 17h, vigora a cobrança habitual que estiver discriminada nas placas de sinalização, no caso, funcionam no sistema multihora (duas horas por R$3; seis horas por R$6; e 12 horas - R$9).

Essa regulamentação visa evitar a cobrança abusiva feita por pessoas não credenciadas, como pontua o superintendente da Transalvador, Marcus Passos. “Além de dar mais comodidade a quem for de carro conhecer a iluminação cênica de Natal, essa nossa regulamentação coíbe a cobrança, muitas vezes de preços exorbitantes, feitas pelos flanelinhas. Com isso, os cidadãos poderão pagar um preço justo pelo uso do espaço público”, explica.

A Transalvador firmou uma parceria com o TCA para disponibilização das vagas do estacionamento fechado ao público que for visitar o Campo Grande. Quem optar por deixar os veículos nesse estacionamento, pode pagar R$10, nos dias que não houver espetáculo no teatro, ou R$20, nos dias com evento.

Os condutores poderão acessar o estacionamento do TCA seguindo pela Travessa Corneta Lopes (via entre o Teatro e a Igreja Batista Sião). A saída do estacionamento necessariamente deverá ser pela Ladeira da Fonte. O acesso à Travessa Corneta Lopes só será permitido a quem for para o estacionamento, a moradores da via e a autoridades credenciadas.

Ônibus terão iluminação especial durante Natal Salvador 2022

Os ônibus natalinos estão de volta para iluminar o fim de ano nas ruas de Salvador. Pelo segundo ano consecutivo, veículos da frota convencional do transporte público irão receber iluminação especial de Natal em cinco linhas da cidade. Os veículos foram apresentados nesta quarta-feira (30).

A ação, realizada pela Secretaria de Mobilidade (Semob) em parceria com as concessionárias, busca proporcionar ao usuário do transporte público uma experiência diferente durante seus deslocamentos no período de festas. A partir desta quinta-feira (1º) até 6 de janeiro de 2023, 20 ônibus da frota regular estarão operando com a iluminação especial natalina.

Em 2021, primeiro ano da ação, 14 ônibus foram distribuídos em três linhas. “A expectativa é que este número possa crescer a cada ano, agregando novas linhas e alcançando cada vez mais pessoas”, ressalta o secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller.

Os veículos estão distribuídos entre as linhas 0720 – Vale das Pedrinhas x Vila Ruy Barbosa, 1137 – Pernambués x Barra, 0137 – Lapa x Barra Avenida / Barra (LB2), e 0140 – Lapa x Rio Vermelho / Nordeste. As linhas foram escolhidas buscando atender localidades que não haviam sido contempladas no ano passado.

Os veículos atravessam alguns dos principais corredores da cidade, além de ter o Campo Grande no itinerário. Assim como no ano passado, os ônibus irão operar normalmente durante o dia, e a iluminação será ligada apenas à noite. Não haverá mudanças no itinerário e nem na programação das linhas.

Linha especial - Além das quatro linhas regulares, a Semob também irá reativar a linha especial de Natal, a 2512, que este ano se chamará Iluminando Nossos Sonhos, em alusão ao tema de fim de ano preparado pela Prefeitura. Os ônibus iluminados farão o trajeto Lapa x Campo Grande, saindo da Estação diariamente, a partir desta quinta-feira (1º) até 6 de janeiro, das 17h30 à meia-noite.

A linha terá como itinerário a Avenida Vale do Tororó, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Vale dos Barris, Rua Clóvis Spínola, Rua Direita da Piedade, Rua Politeama de Baixo, Rua Forte de São Pedro, Praça da Aclamação, Avenida Sete de Setembro e Campo Grande, de onde retorna para a Lapa. O local de embarque e desembarque na Estação da Lapa será no andar térreo, na Plataforma A, enquanto no Campo Grande será em frente ao Teatro Castro Alves (TCA).