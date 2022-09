Dentista de 24 anos é encontrado morto, e suspeito é flagrado com dedo do jovem

Um jovem de 24 anos foi encontrado morto em sua residência, em Fraiburgo, oeste catarinense, na manhã desta sexta-feira (16). Rafael Caranhato era dentista e os colegas de trabalho deram falta dele no consultório, chamando a polícia assim que desconfiaram que algo tinha acontecido.

De acordo com informações do G1, o suspeito de ter tirado a vida do dentista tem 22 anos e foi encontrado no carro do jovem, com R$ 5 mil em dinheiro. Além disso, o dedo indicador decepado do jovem estava com o rapaz. A suspeita da polícia é que o criminoso tenha feito a mutilação para sacar a quantia da conta de Rafael.

No prédio em que o profissional morava, amigos encontraram o apartamento fechado e o carro não estava na garagem. Ao entrarem na casa de Rafael, observaram que o corpo dele estava embaixo das cobertas com sangue.

"Ele nunca faltava ao serviço. O pessoal do serviço deu falta dele, foram na residência e estava chaveada, e o carro dele não estava na garagem. Entraram em contato com o síndico, e, quando entraram no apartamento, ele [vítima] estava coberto com umas cobertas", disse o sargento Izaias Lemos.

O veículo foi encontrado no Vale do Itajaí, 190 quilômetros de Fraiburgo. O suspeito foi preso na tarde desta sexta-feira (16).