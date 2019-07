Dentro de casa, Jacuipense fica no empate com o Manaus

O resultado do primeiro jogo do Jacuipense nas semifinais da Série D não foi o mais esperado. O time de Riachão do Jacuípe, já garantido na Série C, ficou no 1x1 contra o Manaus, neste domingo (28), e vai ter que decidir a vaga na finalíssima da competição jogando longe da Bahia. O duelo decisivo está marcado para o próximo sábado, às 18h, na Arena da Amazônia. O placar pode até não empolgar o torcedor do Jacupa, mas o fato é que a decisão está em aberto. Qualquer vencedor garante a vaga à grande final. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.



Apesar de ser mandante da partida, o Leão do Sisal não demonstrou superioridade ao time amazonense. Ao contrário. Quem jogou à vontade foi o Manaus. Com postura surpreedente, marcando pressão desde o campo de ataque, o Gavião não dava espaço e pressiovana o time baiano, criando as melhores oportunidades de abrir o placar.



Mas quem fez o primeiro foi o Jacupa, mesmo quando era inferior em campo. Jhulliam, que já havia assustado uma vez, fez o que quis pela direita, cruzou fechado na segunda trave, e Popó, ao tentar mandar para pequena área, encontrou o braço de Igor. O árbitro assinalou o pênalti, convertido por Thiago de Lima, aos 26 minutos. A questão é que o Manaus não sentiu o baque do gol e foi em busca do empate. Ele veio ainda na etapa inicial, aos 42 minutos. Hamilton aproveitou saída de bola errada do Jacupa e mandou um chutaço de fora da área, marcando um golaço: 1x1.



No segundo tempo a partida seguiu a mesma tônica, com clara superioridade do time amazonense. O Manaus seguiu na pressão mas sem converter em gols. Com o passar do tempo, o jogo perdeu em qualidade, principalmente após a chuva que caiu em Riachão do Jacuípe, prejudicando o estado do gramado do Valfredão. Foi neste cenário que Rossini aproveitou e arrancou com velocidade pela direita, até que o camisa 10 invadiu a área e foi derrubado. Na cobrança da penalidade máxima uma cena tosca. Negueba pegou a bola, mas, na hora de bater, escorregou, desperdiçou o pênalti, e ainda colocou a mão na bola ao cair no chão.



Outra semi

Na outra semifinal, o Ituano saiu na frente do Brusque, que havia eliminado a Juazeirense. A equipe do interior paulista venceu o time catarinense por 2x0, também neste domingo, no Estádio Novelli Júnior, e abriu a vantagem na disputa pela outra vaga na final da Série D. Jogando diante de sua torcida, o Galo de Itu abriu o placar aos 20 minutos com Claudinho e decretou a vitória no segundo tempo, com gol de Mateus. O jogo de volta será no próximo domingo, às 16h, no Estádio Augusto Bauer, em Brusque.