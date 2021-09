Depilação interrompida e crente pedindo arrego: as histórias do apagão em Salvador

Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, menos um apagão que deixa boa parte da cidade no breu, interrompendo todo tipo de plano. Às 22h20, Salvador teve uma grande queda de energia, estragando planos e promovendo situações inusitadas. E você? Onde estava quando faltou luz?

Numa breve pesquisa nas redes sociais, usando o celular que quase sucumbiu ao apagão por ter apenas 5% de carga, é possível gargalhar com os relatos. Teve de tudo: gente que ficou com a depilação íntima pela metade, banho interrompido no meio, quebra de quarentena que fez o pessoal se arrepender amargamente. Teve até quem viu o mundo dar voltas, com crente pedindo favor a orixá.

No perfil de Koanzaa, administrado pelo ator Sulivan Bispo, descrito como "uma negona malassombrada sem papas na língua!", a diversão foi relembrar o episódio que viveu com uma vizinha. "Quando falta energia em Salvador as coisas mais inusitadas acontecem. Minha vizinha evangélica, que anda me amaldiçoando quando me vê de branco na sexta-feira, veio me pedir uma vela emprestada. Eu disse: Só tem vela de Orixá. Ela falou: Eu tenho fobia de escuro, Jesus perdoa!".

O baiano, sempre ligado numa fofoca e numa treta, fez o tweet render (Foto: Reprodução)

Uma outra internauta brincou ao ler um questionamento sobre o que você estava fazendo quando faltou luz e mandou na lata: "Nega, eu tava raspando a xana no banheiro. O susto foi enorme". Aos curiosos de plantão, a moça não conseguiu concluir o serviço no escuro, mas retomou as atividades quando a luz voltou e passa bem.

Teve gente também que riu da situação porque estava no meio do banho quando o apagão veio. "Que porra! Eu tava tomando meu banho quentinho, quando veio aquele gelo nas costas", brincou um no Instagram. "Tava fazendo a limpeza de pele noturna... com a cara cheia de sabão e sem poder abrir os olhos hahahaha", relatou outra no Twitter.

Teve também quem riu - ou melhor, gargalhou - na cara do perigo. Resolveu meter o filmão que relata a história do crime de Suzane Von Richthofen (sobrenome pesquisado no Google para escrever corretamente) logo durante à noite e ficou tremendo de medo quando veio o apagão. "Eu estava assistindo o filme “A menina que matou os pais”. Acho que foi um sinal pra eu ir dormir".

A lista conta ainda com a turma noveleira - incluindo esta que nos escreve - que sofreu porque a luz se picou bem no finalzinho do capítulo de Império. E não importa que é reprise, a gente vive a emoção toda de novo e fica chateado, sim!

Rolou ainda a turma cara de pau, que decidiu desistir de estudar mesmo após a luz voltar, entendendo o apagão como "sinal de Deus". O mesmo vale pra quem tava enchendo o carrinho de compras e, na última hora, decidiu não gastar dinheiro, já que Nossa Senhora das Finanças deu um toque lá de cima.

Por fim, teve a turma desesperada com o celular descarregando, os que compartilharam um monte de foto preta achando que dava pra ver alguma coisa, e os que entenderam que Deus às vezes dá sinais, sim. "Eu e Jô não queríamos beber em casa. Pegamos nossa cerveja e fomos pra pracinha na esquina da casa dele e, do nada, parou uma viatura do lado e a luz acabou. A gente voltou se tateando pelas casas até achar o portão pra casa de Jordan se cagando de medo de tomar um tiro".

Ah, antes de me despedir, fiquem aqui com esse suco de Bahia, uma verdadeira aula de como lidar com os problemas da vida:

Foto: Reprodução

E você, tava fazendo o quê quando faltou luz? Ou você é privilegiado e ostentou energia enquanto a gente passava perrengue? Há relatos que o pessoal da Cidade Caixa, Cassange e Cajazeiras nunca nem ouviu falar nesse breu todo aí...

Bônus para os noveleiros

Segue abaixo o resumo do capítulo de Império deste sábado, para quem ficou com a cara na poeira e perdeu logo o final do capítulo.

Maria Clara se incomoda com a proximidade entre Cristina e Vicente. Maria Marta conversa com Téo Pereira. Clara dá um ultimato em Vicente. Magnólia sente falta de Robertão e Maria Ísis. Beatriz convida Maria Ísis para jantar em sua casa. José Alfredo e Josué ajudam nos preparativos para o desfile de carnaval. Érika e Lorraine combinam um encontro. Téo Pereira pergunta a Maria Marta o nome de seu primeiro marido e ela responde. Maria Marta aconselha Maria Clara sobre a relação dela com Vicente. Lorraine entrega o álbum de Silviano para Érika. Maria Clara liga para Vicente. Kelly e Batista arrumam o apartamento de Maria Ísis. José Alfredo e Antoninho conversam. Maria Marta tranquiliza Silviano. Robertão faz uma sessão de fotos em Paris. Maria Clara e Vicente fazem as pazes. Carmem e Orville conversam. Lorraine pede um favor a Xana. Maria Marta vai ao jantar na casa de Cláudio e vê o carro de Josué.