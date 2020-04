Depois de reabrir comércio, Blumenau tem disparo em casos de covid-19

A cidade de Blumenau registrou um grande disparo no número de casos confirmados de covid-19 em apenas quatro dias. Entre o último sábado (25) e esta terça-feira (28), o município teve 64 novos diagnósticos do novo coronavírus, saltando de 130 pessoas contaminadas para 194 - um aumento de 49,23%.

O enorme crescimento na quantidade de contaminações no local chama a atenção por ter acontecido uma semana após um vídeo que viralizou nas redes sociais, que mostrava a reabertura de um shopping de Blumenau. A ocasião teve clima festivo, com direito a multidão e música ao vivo.

O empreendimento voltou a abrir suas portas após um decreto do governo de Santa Catarina autorizar, a partir daquele mesmo dia, o retorno das atividades de shoppings e restaurantes. Porém, o mesmo espaço foi notificado pela vigilância sanitária por não garantir 1,5 metro de distância entre clientes.

Em boletim divulgado nesta terça, a cidade de Blumenau afirma que 26 novos casos de covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas, passando de 168 na segunda-feira (27) para os atuais 194.

Em nota, a prefeitura municipal "destaca a importância de manter o isolamento social, nos casos em que as pessoas podem se manter em casa" e "reforça as medidas de segurança, que incluem o uso de máscara sempre que sair de casa e a higienização frequente das mãos, com água e sabão ou álcool em gel".