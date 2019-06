Depressão de Whindersson teria começado após briga com Carlinhos Maia, diz colunista

Um mês após a briga entre os influenciadores digitais Whindersson Nunes e Carlinhos Maia ter se tornado pública, mais um capítulo da história foi revelado.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o primeiro sintoma de depressão de Whindersson teria acontecido durante uma gravação de Os Roni - a série do Multishow que conta com os dois no elenco.

Segundo a colunista, o episódio teria sido desencadeado por ofensas da parte de Carlinhos Maia. "Whindersson saiu andando sem rumo pelas ruas de São Paulo, deixando a produção preocupada", diz a jornalista.

Uma fonte contou aidna que, na época, algumas pessoas da equipe chegaram a cogitar chamar o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) para socorrer Whindersson, mas mudaram de ideia, com medo de causar um escândalo.

A assessoria de imprensa dos dois, que é a mesma, disse que os empresários desconhecem esse episódio.

Entenda a briga

No dia 23 de maio, Carlinhos Maia, em entrevista exclusiva para o colunista Leo Dias, revelou o motivo pelo qual Whindersson Nunes teria desistido de ser padrinho de seu casamento, que aconteceu dois dias antes, no dia 21 de maio, em Alagoas. Na conversa, o humorista afirmou que a esposa do colega, a cantora Luisa Sonza, não ia com sua a cara e por isso os dois cancelaram a participação.

Se defendendo das acusações, Whindersson rebateu o colega, afirmando que não se sentia mais tão próximo dele e alegou, indiretamente, que Carlinhos o teria tratado mal durante gravação de um filme.

Com toda a repercussão, o influenciador digital começou a perder seguidores drasticamente em suas redes sociais e optou por desativá-las. Pouco antes, ele chegou a pedir desculpas, alegando que a "guerra" entre os dois terminaria em paz e que continuaria "sendo fã" do colega.

No dia 28 de maio, depois de retornar ao instagram, Carlinhos Maia utilizou a rede social para fazer um desabafo e pedir desculpas ao colega e seus seguidores pelo ocorrido. Em uma série de vídeos publicados na ferramenta "stories", o marido de Lucas Guimarães falou sobre homofobia sofrida na infância e revelou uma tentativa de reaproximação com o humorista.

"Passamos esses dias conversando. Entendi muita coisa dele e acho que ele entendeu muita coisa minha. É um menino do bem, de luz, que está se recuperando e vai trazer ainda mais sorrisos pra todo mundo. É um cara fantástico, que não merecia estar passando por isso. Vai se recuperar e vai ficar bem", disse, na época.