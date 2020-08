Deputada federal propõe moção de aplauso para o 'Conversa Preta', da TV Bahia

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) apresentou nesta quarta-feira (26) um pedido de Moção de Aplauso à direção da TV Bahia, afiliada da Rede Globo na Bahia, na pessoa de Eurico Meira da Costa e do empresário Antonio Carlos Jr. A moção vem após a estreia, neste mês, do programa “Conversa Preta”. A proposta foi registrada na Câmara Federal.

A parlamentar destaca a iniciativa, que caracterizou de pertinente, de mostrar o protagonismo do povo negro em vários segmentos. O programa reúne vários jornalistas negros e é comandado pelo ator, escritor e apresentador Aldri Anunciação. Assuntos como racismo, violência, empreendedorismo, ativismo e feminismo fazem parte da pauta da atração dirigida por Mira Silva, jornalista negra.

Em Salvador, oito em cada dez moradores são negros, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, produzida em 2017 pelo IBGE. O estudo aponta ainda que os pretos e pardos somavam 2,425 milhões, ou 82,1% das 2,954 milhões de pessoas que viviam na cidade naquele ano. Por isso mesmo, além de capital da Bahia, Salvador tem o posto de capital negra do país.

“Parabenizo a emissora pela iniciativa tão necessária para nossa população, em especial, ao povo baiano. Assim como luto pela inserção de mulheres na política, muito me alegra uma conquista de espaço como a do negro em posições jamais ocupadas anteriormente. Sendo assim, torna-se indispensável a presença de programas como o “Conversa Preta” na grade da televisão aberta em nossa cidade, bem como em todo o Estado, para tocar em assuntos como racismo estrutural, a violência sofrida pelo povo negro e sua importância para a economia baiana”, diz a deputada.

Representatividade

“O que é o Conversa Preta? É o que está nas esquinas da nossa cidade, de todo o estado. O programa compila diversos assuntos que se relacionam com o racismo. E o convite que me fizeram de estar no programa passa pela minha vontade de encontrar novos caminhos para abordar esse racismo além do factual”, explicou ao CORREIO Aldri, que vê a exibição ocupando um espaço como programa de entretenimento.

Foto: Reprodução/Divulgação

Nomes como Georgina Maynart, Vanderson Nascimento e Luana Assis estarão também no estúdio para contar suas histórias e servir de espelho para quem assiste a atração. A diretora e idealizadora do Conversa, Mira Silva, conta que essa representatividade é um das raízes de criação do programa: “Se você [como pessoa preta] não se vê em determinados espaços da sociedade, você acredita que não é capaz de chegar ali. Para os três episódios reunimos um cast de apresentação e reportagem todo negro, tanto da TV Bahia quanto das afiliadas do interior. A importância do programa passa por aí, produzido em um contexto de pretos e de pretas”, afirma Mira.

O desejo de materializar esse debate cotidiano surgiu em 2019, justamente de um encontro de profissionais negros da Rede Bahia, das mais diversas áreas, que, segundo Mira, tinham um “desejo coletivo” de ampliar esse debate e levar para o meio do audiovisual. Para Aldri, é esse espaço, que reúne os profissionais negros, que fortalece o combate também à invisibilidade dessas figuras.

“Eu mesmo não imaginei que tínhamos uma equipe toda negra. Nós estamos nos vendo? Estamos nos ensinando a nos ver? São essas questões que vão surgir no programa além do racismo, vamos falar de problemas e as soluções”, completou.