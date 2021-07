Desde 2019, Vitória só venceu um time recém-rebaixado da Série A

O acesso para a primeira divisão é o sonho atual de todo torcedor do Vitória. Não há fórmula exata para conseguir lugar na Série A, mas alguns passos podem ser levados em conta como facilitadores. Um exemplo é vencer os considerados confrontos diretos, ou seja, bater adversários que disputam uma vaga entre os quatro melhores da Série B. Essa tem sido justamente uma das grandes dificuldades do rubro-negro baiano.

O Vitória tem tido dificuldade em vencer as equipes recém-chegadas da primeira divisão e que, ao menos em teoria, começam o campeonato como candidatas ao acesso. Desde 2019 na Série B, o Leão venceu somente uma vez adversários rebaixados no ano anterior. Neste sábado (3), tem a oportunidade de melhorar essa estatística ao enfrentar o Goiás, no Barradão, a partir das 21h30. O rival é o 3º colocado.

O rubro-negro enfrenta o time goiano três dias depois de perder por 1x0 do Botafogo, outro que foi rebaixado no Brasileirão 2020. Antes, também encarou o Coritiba nesta edição e foi derrotado pelo mesmo placar, na sexta rodada. Os dois jogos ocorreram fora de casa, em Volta Redonda (RJ) e Curitiba. A outra equipe rebaixada na temporada passada foi o Vasco, com quem o Vitória vai cruzar na 16ª rodada, dia 7 de agosto, no Barradão.

O Leão jogou contra os recém-rebaixados 15 vezes desde que retornou para a Série B, com oito derrotas, seis empates e apenas um triunfo: contra o Paraná, em 2019, placar de 2x0, com gols marcados por Jordy Caicedo e Wesley. O jogo aconteceu no dia 10 de agosto, pela 15ª rodada, e marcava a estreia do técnico Carlos Amadeu, que ajudou a tirar o time da zona de rebaixamento naquele momento. Rebaixado para a Série C em 2020, o Paraná brigou pelo acesso à elite em 2019 e terminou na sexta colocação.

Além do segundo jogo contra os paranistas, o Vitória enfrentou América-MG e Sport naquele ano (o próprio Leão foi o quarto rebaixado em 2018) e teve três empates e duas derrotas. Em 2020, os adversários foram Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Avaí. Nos oito jogos, três empates e cinco derrotas.

Se os números relativos aos adversários citados não são animadores, a história contra o Goiás é diferente, ainda mais considerando os confrontos no Barradão, palco da partida deste sábado. O Vitória leva vantagem grande nos confrontos diante do esmeraldino em Salvador. Foram 19 confrontos com mando do Leão, com 11 vitórias, seis empates e uma derrota. Os dados são do site oGol.

Pela Série B, Vitória e Goiás só se enfrentaram nas edições de 2011 e 2012. Nos dois jogos em Salvador, deu Leão: 3x2 e 3x1, respectivamente - o Goiás venceu ambos em Goiânia, por 4x1 e 4x3. A equipe baiana também leva uma pequena vantagem no total do confronto. São 15 triunfos e 14 derrotas, além de dez empates nos 39 jogos entre as duas equipes.

Jogos contra times recém-rebaixados:

Série B 2019

Sport 3x1 Vitória

Vitória 2x0 Paraná

Vitória 0x0 América-MG

Vitória 2x2 Sport

Paraná 0x0 Vitória

América-MG 2x1 Vitória

Série B 2020

Cruzeiro 1x0 Vitória

Vitória 0x1 CSA

Vitória 1x2 Avaí

Chapecoense 1x1 Vitória

Vitória 0x1 Cruzeiro

CSA 3x0 Vitória

Avaí 2x2 Vitória

Vitória 0x0 Chapecoense

Série B 2021

Coritiba 1x0 Vitória

Botafogo 1x0 Vitória