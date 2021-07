Dez anos após sua morte, Amy Winehouse ganha novos documentários

O mundo da música completa uma década sem Amy Winehouse nesta sexta-feira, 23, dia em que será lançado Reclaiming Amy (rebatizado após ser divulgado inicialmente como Amy Winehouse: 10 Years On), documentário produzido pela BBC que traz a visão de sua mãe, Janis, que tem esclerose múltipla, sobre a trajetória da filha. Na próxima terça, 27, estreia Amy Winehouse e Eu: A História de Dionne Bromfield, que conta com o olhar da afilhada da artista.



Segundo a BBC, a presença de Janis em Reclaiming Amy foi escolhida por se tratar de "uma figura próxima de Amy de quem ainda temos muito a ouvir e cuja versão dos acontecimentos muitas vezes diverge da narrativa que nos foi contada antes". "Não sinto que o mundo conheceu a verdadeira Amy, aquela que eu criei, e anseio pela oportunidade de oferecer uma compreensão de suas raízes e um vislumbre mais profundo da verdadeira Amy", explicou a mãe sobre a obra.



Reclaiming Amy promete trazer imagens raras de apresentações nunca vistas antes ao longo de seus 59 minutos, que também trazem depoimentos de familiares e amigos da artista. A obra será exibida às 21h desta sexta pela BBC Two, no Reino Unido, e depois deve ficar disponível na plataforma BBC iPlayer, sem previsão de exibição no Brasil.





Já Amy Winehouse e Eu: A História de Dionne Bromfield foi anunciada pela MTV e pelo Paramount+. O documentário será exibido no Brasil no canal pago na terça-feira, 27 de julho, às 19h, e ficará disponível no serviço de streaming posteriormente. Dionne, afilhada de Amy, compartilha seus altos e baixos e material de arquivo inédito dos tempos que passou com a cantora durante cerca de uma hora.



"Não posso mensurar o quão terapêutica esta jornada tem sido para mim. Finalmente, posso avançar para o próximo capítulo da minha carreira, sabendo que lidei com emoções que foram enterradas por anos. Espero que este documentário apresente Amy como mais do que apenas uma pessoa lutando contra o vício e, em vez disso, mostre a pessoa incrível que minha madrinha era", conta Bromfield.







Amy

Não se tratam dos primeiros documentários sobre a cantora. Em 2016, o diretor Asif Kapadia recebeu o Oscar de melhor documentário em longa-metragem por Amy, uma desconfortável biografia que aborda o declínio da cantora e sua relação com o uso exagerado de drogas, seu marido Blake Fielder-Civil e o frequente assédio dos paparazzi que faz o público refletir se, durante os últimos anos da jovem, não acabou contribuindo para sua morte precoce aos 27 anos.



À época, seu pai, Mitch Winehouse, por vezes retratado como oportunista, criticou a produção: "O filme é equivocado e desequilibrado. Todo mundo que participou da produção desse documentário deveria se envergonhar. Minha relação com a Amy era repleta de amor. Tínhamos alguns problemas, como qualquer família. Mas, no geral, a gente se amava muito".





Amy Winehouse no streaming

Além do documentário que será disponibilizado pelo Paramount+, os fãs brasileiros de Amy Winehouse não têm acesso a muitas obras sobre a cantora - os catálogos da Netflix e do Amazon Prime Video, por exemplo, não contam nenhuma produção sobre ela no País. Os assinantes do pacote Globoplay + Canais Ao Vivo do streaming da Globo, por sua vez, podem assistir a duas produções



Amy Winehouse Back to Black: Classic Albums, filmado em lugares onde o álbum mais conhecido da cantora foi gravado, traz entrevistas com produtores, além dos momentos de cantoria. Já Amy Winehouse - Live At Shepherds Bush é a gravação de um show ao vivo da cantora realizado em Londres.