Di María é suspenso por quatro jogos por cuspe em PSG x Olympique

O atacante Angel Di María, do Paris Saint-Germain, foi suspenso por quatro jogos após ter ter cuspido em direção do zagueiro Álvaro González, do Olympique de Marselha. A punição foi anunciada pela comissão disciplinar da Liga Profissional da França (LFP) nesta quarta-feira (23). Segundo a entidade, Neymar e o defensor espanhol serão ouvidos no próximo dia 30.

A confusão generalizada aconteceu na partida entre o PSG e o Olympique no último dia 13, pela terceira rodada do Campeonato Francês. O duelo terminou com três cartões vermelhos para o clube de Paris - incluindo um para Neymar - e dois para o time de Marselha. Todos os jogadores expulsos foram punidos posteriormente, sendo que o lateral-esquerdo Kurzawa, do PSG, recebeu a pena mais dura: seis jogos de suspensão.

Durante o jogo, Neymar acusou Álvaro González de racismo e afirmou que foi chamado de 'macaco'. O zagueiro, por sua vez, alegou ter sido alvo de ofensas homofóbicas. Por ter levado o cartão vermelho, dado após o árbitro consultar o VAR e ver um tapa do brasileiro no defensor, o brasileiro foi punido pela comissão disciplinar da LFP com dois jogos de suspensão.

Com a pena, Di María só voltará a campo no dia 1º de novembro, pela nona rodada do Francês, contra o Nantes.