Dia das Mães: veja opções de presente entre R$ 5 e R$ 100

Faltando pouco tempo para o Dia das Mães, muitos filhos ainda estão correndo para comprar os presentes. Maquiagem, bijouterias, roupas, calçados, livros, flores e chocolate, são infinitas as formas de alegrar sua mainha. O CORREIO aproveitou a data e foi atrás das opções que custam até R$ 100, e lista, agora, o que encontrou de interessante.

Se existe uma coisa que toda mãe tem é um cheirinho especial. É apostando nessa verdade que o consultor de vendas da loja Boticário, Washington Lima, convence os clientes de que a melhor opção de presente é um perfume ou hidratante.

“Um perfume não é apenas um presente, ele é uma lembrança afetiva. Um cheiro remete a uma história, a uma pessoa querida ou a um momento especial na vida, por isso, um perfume ou um hidratante são as melhores opções nesse momento”, disse. A empresa tem kits a partir de R$ 32,90.

Washington Lima contou que o Floratta é um dos perfumes mais procurados (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Para acertar na escolha a dica é conhecer bem os gostos de quem será presenteado. Saber se sua mãe prefere aramos mais doces ou amadeirados pode fazer a diferença, mas existem outras táticas. “Teve um rapaz que veio com a mãe há alguns dias. Enquanto ela experimentava alguns perfumes, ele fingiu que não estava prestando atenção, mas fez um sinal pra mim, para eu separar o produto sem ela ver”, contou.

[[galeria]

Ainda no campo do olfato, as flores são mais uma escolha recorrente entre os filhos para homenagear as mães, e dependendo da espécie, os preços podem alternar entre R$ 10 e mais de R$ 100. Alguns shoppings montaram estandes nas áreas comuns e há também floriculturas em vários desses estabelecimentos. Aura Brandão é proprietária de uma loja dessas.

“Flores passam uma emoção que nenhum outro produto pode passar, por isso, as mães gostam tanto de receber rosas, lírios, azaleias e outras mais. Existem opções para todos os gostos”, disse.

Rosas são as mais procuradas junto com as azaleias (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Sabores

Agora, deixemos o olfato de lado e vamos ao campo do paladar. Na Cacau Show, uma promoção em que uma caixa de chocolate em formato de coração vermelho pode se transformar, depois, em um porta joias, está fazendo o maior sucesso. A vendedora Sheila Machado contou que o movimento começou a aumentar e também vendeu o peixe dela.

“Chocolate adoça a vida, alegra os momentos e é algo que todo mundo gosta. No caso desse presente, que tem tido mais saída, ainda fica uma lembrança”, afirmou.

E se tem uma coisa que mãe não merece é ser esquecida. No ano passado, a estudante Maria Antônia Santana, 28, e as duas irmãs dela compraram um celular novo para a mãe. Dessa vez o dinheiro está mais curto, mas ela garantiu que não vai deixar passar em branco.

“Mãe é aquela pessoa que está do nosso lado para o que der e vier. A gente tem que valorizar todos os dias, e nessa data ainda mais. Estou decidindo o que vou levar, mas vai ser algo mais barato que no ano passado, isso com certeza. O amor continua igual, mas o dinheiro está menor. Desculpa, mainha”, brincou.

Caixa de chocolate de R$ 69,90 tem material resistente para virar porta-joias (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Barato não significa algo ruim ou pouco representativo, e as bijouterias que o digam. Milena Souza, 22 anos, trabalha em uma loja desse setor que fica na Avenida Sete de Setembro. Por lá, é possível encontrar brincos, anéis e pulseiras por valores inferiores a R$ 10.

“Atualmente, o que tem saído mais é o brinco da promoção. A cliente compra um par por R$ 5 e recebe outro de graça. Bijouteria é algo que realça a beleza da mulher”. A loja fica na região das Mercês.

Brincos de R$ 5 podem ser encontrados na Avenida Sete (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Do outro lado da calçada está a Stilo 5, um local onde todas as peças de roupa custam R$ 30. As opções são calças, shorts, blusas, vestidos e moda praia. Mais adiante, na Dinni Calçados, é possível encontrar sandálias dos mais variados preços.

O vendedor Ricardo Machado sugeriu a linha conforto, que está dentro da nossa margem de pesquisa. “Elas são ideais para quem tem problemas de circulação ou que precisa de um calçado confortável para o dia a dia”, contou.

Sandálias a partir de R$ 59,99 são opção de presente (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

No caso das mães mais religiosas, uma boa opção são os livros. O coordenador de vendas da Livraria Leitura, Valdo Reis, revelou que as obras ‘Além da fé, a vida de irmã Dulce’, de Valber Carvalho, e ‘A Hora de Essência’, do padre Fábio de Melo, são as campeãs de venda das últimas semanas, ao lado da biografia de Michele Obama. “Leitura é conhecimento, é saber, e um ótimo presente”.

Existe também a opção das maquiagens. A loja Boca Roxa está com uma campanha em que o cliente monta o próprio kit de presentes em uma estrutura de buquê. Compras acima de R$ 50 já garantem o mimo. Já a Bella Mania tem o kit de esfoliação pronto, em uma cesta já decorada.

Buquê de produtos de maquiagem pode ser montado a partir de R$ 50 (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Mas essa reportagem não poderia terminar sem ouvir a principal interessada no assunto. A escolhida para representar a categoria de mães foi dona Alda Nascimento, 60 anos, mãe de quatro 'crianças' de 39, 35, 32 e 28 anos. “Adoraria receber um presente que tivesse a ver comigo. Algo que eu pudesse guardar para lembrar esse momento, mas qualquer coisa está boa”, disse.

Em todas as lojas gerentes, vendedores, e clientes disseram que existem duas regras básicas em relação ao Dia das Mães. Primeiro, o presente tem que ser especial, nada de comprar coisa para casa. Segundo, deixar para levar o mimo em cima da hora, por isso, o movimento nas lojas deve ficar mais intenso a partir desta sexta (7).

Loja Bella Mania tem kit com cesta decorativa (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Alguns produtos:

Caixa de chocolate porta joias da Cacau Show – R$ 69,90;

Kit de maquiagem em formato de buquê da Boca Roxa – R$ 50;

Kit de higiene pessoal da Bella Mania – R$ 99,50;

Kit do Boticário – a partir de R$ 32,90;

Livros da Livraria Leitura – até R$ 79,90;

Calçados na Dinni – R$ 59,99;

Buquê de rosas nos shopping – R$ 60;

Brincos e outras bijouterias nas Mercês – R$ 5;

Roupas na Avenida Sete – R$ 30;

Canecas personalizadas da Entral do Silk Av. Sete – R$ 25

Adriana (mãe) e Andresa Cavalcanti (filha) pesquisam os preços