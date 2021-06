Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ conta com espetáculo PARA-ÍSO no TCA

O projeto TCA de Braços Abertos apresenta nesta segunda (28), Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, às 19h, o espetáculo PARA-ÍSO, do Corre Coletivo Cênico (@corre_ba), no canal do YouTube do TCA. São oito episódios, que ficarão disponíveis até domingo (4). PARA-ÍSO fala sobre a construção identitária LGBTQ+.



A obra, com dramaturgia e direção assinadas por Luiz Antônio Sena Jr., narra a vida de um homem gay morto, que tem a sua trajetória revisitada pelo olhar de cinco personagens que tiveram suas vidas atravessadas por Ele. A inspiração documental e histórica vem do livro Devassos no Paraíso, do José Silvério Trevisan.



A montagem propõe uma reflexão sobre o modo como o HIV/Aids e a covid-19 atingem corpos gays, numa tentativa de correlacionar as epidemias, que têm quatro décadas de distância. As personagens Leka, Tito, Miguel, Rogério e Paul são vividas por integrantes do Corre Coletivo Cênico: Anderson Danttas, Igor Nascimento, Luiz Antônio Sena Jr., Marcus Lobo e Rafael Brito. Elas se encontram na Casa PARA-ÍSO, lugar onde o homem morava, na noite em que ele morre. Ao longo do passeio pelo espaço, memórias transbordam. O enredo provoca reflexões sobre o Brasil e sua colonialidade cis, hétero e branco, que atracou em terras baianas no século XVI.



"Ao escolher tratar dessa correlação de sorologias, é para informar, poética e didaticamente, que o HIV/Aids e a covid-19 são apenas vírus e não escolhem as pessoas que contaminarão por categorias sociais como sexo, gênero, raça, idade ou origem, por exemplo. Eles contaminam. Saber lidar com ambos, sem estigmatizar corpos, é a grande questão", reforça Luiz Antônio.



O Corre se baseia nesses marcadores para entender um vírus social que afeta e mata muito mais. "É importante mudar o foco do olhar, perceber os preconceitos estabelecidos e como podemos quebrá-los, usando as estratégias desse tempo, mas sempre se inspirando nas narrativas deixadas por aqueles e aquelas que vieram antes de nós", afirma Marcus Lobo, co-diretor do espetáculo.



Na quarta-feira (30), o espetáculo de música e poesia Do Cordel Remoçado ao Cibercordel, de Omar Tolstói, vai ao ar no YouTube do Teatro Castro Alves como parte do Especial Nordestes do mês de junho.



Serviço - PARA-ÍSO | segunda (28) ,19h | Exibição através do no canal do YouTube do TCA