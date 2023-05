Diego Fumaça pode estrear pelo Vitória contra o Botafogo-SP

Mais um dos 12 reforços contratados pelo Vitória para a Série B do Brasileiro está pronto para estrear com a camisa vermelha e preta. Recuperado da lesão na coxa esquerda, o volante Diego Fumaça pode ser aproveitado pelo técnico Léo Condé no quarto compromisso do Leão na competição.

O rubro-negro volta a campo na sexta-feira (5), às 21h30, contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O jogo é válido pela 5ª rodada, já que o contra o Ceará, pela 4ª, foi adiado para dia 10 de maio porque o adversário está na final da Copa do Nordeste (dia 3, contra o Sport).

Cotado para ser titular logo na estreia da Série B, Diego Fumaça se machucou durante o único jogo-treino da intertemporada, disputado contra o Bahia de Feira, no Barradão, no dia 8 de abril. O jogador saiu de campo ainda no primeiro tempo com dor na coxa e, posteriormente, foi vetado pelo departamento médico.

Contra a Ponte Preta, a vaga de primeiro homem de meio-campo ficou com o zagueiro Marco Antônio, que também acabou se lesionando. Nos dois últimos jogos, diante de ABC e Londrina, a posição foi defendida pelo volante Léo Gomes.

Diego Fumaça voltou a treinar com o grupo na quarta-feira (26) da semana passada, mas como só tinha feito dois treinamentos com bola, ficou fora da lista de relacionados para o jogo contra o Londrina. Agora, ele não somente irá viajar com a delegação para Ribeirão Preto pela primeira vez, como tem chance de aparecer no onze inicial.

Diego Fumaça e todo o elenco do Vitória se reapresentaram na manhã desta segunda-feira (1º), na Toca do Leão, quando iniciaram os preparativos para o jogo contra o Botafogo-SP, com um trabalho na academia do clube. O grupo ganhou folga no final de semana, após o triunfo por 2x0 contra o Londrina, comemorado no Barradão, na última sexta-feira (28).

Fumaça e mais quatro

Diego Fumaça é um dos cinco reforços contratados para reforçar o Vitória na Série B que ainda não entraram em campo na competição. Ele e o goleiro Thiago Rodrigues, que se recuperou de uma inflamação no joelho direito, ainda não foram relacionados para os jogos por ordens médicas.

O zagueiro Yan Souto, o lateral esquerdo Felipe Vieira e o atacante Pablo Diogo não foram aproveitados por opção técnica. Este último ainda nem sentou no banco de reservas.