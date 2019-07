Digital influencer vende água que usou no banho por R$ 125

Foto: Reprodução/Instagram

Uma digital influencer do Reino Unido resolveu capitalizar seus banhos. Belle Delphine, que possui mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, está vendendo a água que usa para lavar o seu corpo. O produto já está com estoque esgotado e custa o equivalente a R$ 125.

O "Gamer Girl Bath Water" (água de banho de uma garota gamer em tradução literal) tem a seguinte descrição: “Engarrafado enquanto eu estava tomando banho de banheiro. É realmente água do banho”.

Além disso, havia um aviso: “Atenção: essa água não pode ser consumida e deve ser usada somente para fins sentimentais”.

Para divulgar a iguaria, a gamer resolveu mostrar, em vídeo, a forma como a água é colocada nos potinhos. Fazendo diversas poses e não economizando na sensualidade, a jovem compartilhou as imagens no Instagram, levando os fãs ao delírio.

Além da água que esteve em contato com o corpo da garota, no vídeo também aparece o momento em que ela bota o líquido na boca e, após isso, o insere novamente no pote.

Veja: