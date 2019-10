Diogo Nogueira tem carro roubado durante arrastão no Rio de Janeiro

O sambista Diogo Nogueira foi vítima de um assalto no último domingo (29), no Rio de Janeiro. Ele teve o carro roubado durante um arrastão na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Segundo informações do jornal extra, Diogo estava a caminho de um show quando foi abordado pelos bandidos, por volta das 18h. Além dele, estavam no carro um dos músicos e o motorista. Um outro carro foi enviado pela produção para que o cantor conseguisse chegar à Penha, onde fez a apresentação.

O automóvel, da produção do artista, foi recuperado momentos depois no Morro da Formiga, na Tijuca, Zona Norte.

Durante o arrastão, um policial trocou tiros com os bandidos, que conseguiram fugir em direção à Tijuca.