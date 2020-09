Diretora baiana ministra workshop no Seminário do Festival Goiamum, de Natal

A diretora e produtora executiva baiana Vânia Lima, da Têm Dendê Produções, vai ministrar o workshop "O projeto como peça chave na realização de uma obra audivisual" nesta quarta-feira (16), às 19h. O workshop acontece no Seminário do Festival Goiamum, de Natal (RN), um dos mais tradicionais eventos da cadeia produtiva do Nordeste. Este ano, o evento será inteiramente virtual pela primeira vez, acontecendo entre esta terça (15) e a quinta (17).

(Foto: Divulgação/ Têm Dendê)

No encontro, serão abordados temas como entendimentos iniciais para a produção executiva de uma obra audiovisual, o projeto audiovisual, elementos de um projeto, funções e atribuições, orçamento, plano de negócios e desafios das empresas/ realizadores: reforçando a agenda atual do setor.

“O lugar do produtor executivo nos projetos audiovisuais é de extrema importância. É esse profissional que irá colocar de pé o projeto, preparando-o para as linhas de financiamento, o mercado, os editais, os fundos de financiamento, a composição com marcas/exibidores”, adianta Vânia.

A diretora vai apresentar o case da Têm Dendê, empresa baiana que há 21 anos, desenvolve em projetos audiovisuais independentes, comerciais e estratégicos.

As inscrições estão abertas para interessados de todo país através do site da Sympla (clique aqui).