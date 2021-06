Dirigente do PT é preso por não retirar faixa com ‘Fora Bolsonaro Genocida’

Arquidones Bites Leão, secretário estadual do PT em Goiás, foi preso por policiais militares nesta segunda-feira (31) após se recusar a tirar uma faixa com a mensagem "Fora Bolsonaro Genocida" do capô de seu carro.

Em entrevista ao G1, o irmão do detido, Arquivaldo Brites de Leão, informou que o petista prestou depoimento na Polícia Federal de Goiânia e, em seguida, foi liberado.

Arquidones foi enquadrado na "Lei de Segurança Nacional" por calúnia contra o presidente Jair Bolsonaro. Já a abordagem ocorreu perto da casa do petista, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia.

A abordagem foi filmada. Nas imagens, o PM pede a retirada do adesivo, o que foi negado pelo professor.

O policial, então, recita o artigo 26 da Lei 7.170, a Lei de Segurança Nacional, de 1983, que prevê como crime "caluniar ou difamar o presidente da República, o do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou o do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação".

Após recitar o artigo da lei, o policial diz que dará ordem de prisão.

"Vou dar voz de prisão para o senhor. Está duvidando? Vamos ver então", diz o policial, que, em seguida, prende o professor.