Discussão por ciúmes deixa jovem ferida com vários golpes de estilete

Um mulher foi atingida por vários golpes de estilete depois de uma briga por conta de ciúmes, na tarde deste sábado (15), na Ribeira, Cidade Baixa de Salvador.

Raíssa Souza Lopes Fontes, 18 anos, foi socorrida por uma equipe do Salvar para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ela contou aos investigadores que teve um desentendimento com uma mulher de nome Luíza e que a agressora teria agido por ciúmes. Os detalhes não constam na ocorrência

Durante a confusão a suspeita teria usado um estilete para golpear Raíssa. Ela foi atingida nas duas mãos, antebraço, rosto e pescoço. A vítima estava no centro cirúrgico neste domingo (16), mas o estado de saúde não foi divulgado.