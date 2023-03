Disputa do tráfico de drogas motivou ataque a tiros em Tancredo Neves, diz polícia

Em uma operação que envolveu mais de 100 policiais, a Polícia Civil da Bahia identificou suspeitos de terem realizados os ataques com tiroteios nos bairros da Ribeira e Tancredo Neves, em Salvador. Ao total, três pessoas ficaram mortas e 10 feridas nas ações ocorridas nesta sexta-feira (3).

Até o momento, quatro testemunhas já foram ouvidas.

Durante as incursões, foram apreendidos aparelhos celulares, porções de maconha sintética, conhecida como “K9” e dinheiro, em Tancredo Neves.

De acordo com a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegada Andréa Ribeiro, já existe indicativo de autoria para os crimes. “Estamos avançando no esclarecimento dos crimes, principalmente na identificação dos possíveis envolvidos”, informou.

Para os disparos que atingiram 10 pessoas em Tancredo Neves, a principal linha de investigação é de rivalidade entre grupos criminosos.

“A disputa territorial do tráfico de drogas é o principal indicativo de motivo para o crime, que está sendo explorado nas apurações. Não descartamos outras hipóteses, mas esta é a principal”, comentou a delegada Andréa Ribeiro.

Apesar de já existir indicativo de autoria para o triplo homicídio na Ribeira, a motivação ainda está indefinida. A diretora do DHPP informou que a operação integrada seguirá por todo o final de semana.

“Entre atividades em campo e de inteligência policial, as investigações terão continuidade e não haverá trégua enquanto não tivermos os casos solucionados”, afirmou.

Participam das ações, equipes dos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), de Polícia Metropolitana (Depom), de Inteligência Policial (DIP), de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) e da Coordenação de Operações Especiais (COE).