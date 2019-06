Djokovic vai às quartas de Roland Garros pelo 10º ano seguido

Novak Djokovic não encontrou muita resistência para avançar às quartas de final de Roland Garros pela décima vez consecutiva. Nesta segunda-feira (3), o número 1 do mundo avançou no Grand Slam parisiense ao superar o alemão Jan-Lennard Struff, o 45º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2, em 1 hora e 33 minutos.



As estatísticas confirmam o predomínio de Djokovic no confronto. Foram seis aces, dois a mais do que os do alemão, que ainda cometeu três duplas faltas. Além disso, o sérvio teve 31 winners, contra 20 bolas vencedoras do rival. E cometeu apenas 12 erros não-forçados, sete a menos do que o oponente.



O primeiro set da partida foi o mais difícil para Djokovic, que só conseguiu uma quebra de serviço, no oitavo game, fechando a parcial na sequência, em 6/3. O roteiro dos sets seguintes foram bem parecidos, com o número 1 do mundo abrindo 4/0, com break points convertidos no primeiro e terceiro games, depois sacramentando o triunfo em 6/2 nas duas parciais.



Em Paris, Djokovic busca o seu quarto título consecutivo de Grand Slam e o segundo em Roland Garros, onde foi campeão em 2016. Até agora, em quatro jogos, não perdeu sequer um jogo nesta edição do evento, ainda que sem ter encarado um cabeça de chave, o que ocorrerá agora. O próximo rival de Djokovic em Paris vai sair do duelo entre o alemão Alexander Zverev e o italiano Fabio Fognini.



Em uma partida que foi interrompida pela falta de iluminação no domingo, o japonês Kei Nishikori, o número 7 do mundo e que vencia o confronto por 2 a 1, bateu o franês Benoit Paire, o 38º colocado no ranking, por 3 sets a 2, com parciais de 6/2, 6/7 (6/8), 6/2, 6/7 (6/8) e 7/5.



Paire salvou dois match point no tie-break do quarto set e chegou a liderar a quinta parcial por 5/3, mas permitiu a virada do japonês, atrapalhado pelos seus 79 erros não-forçados no duelo. O próximo adversário de Nishikori em Paris vai ser o espanhol Rafael Nadal.